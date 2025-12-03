ВИДЕО. Как Ферран установил окончательный счет в матче Барселона – Атлетико
Ферран Торрес забил третий гол для каталонцев на 90+6-й минуте игры 19-го тура Ла Лиги
25-летний испанский форвард каталонской Барселоны Ферран Торрес стал автором последнего гола в матч 19-го тура Ла Лиги против мадридского Атлетико.
Торрес поразил ворота соперников на 90+6-й минуте с передачи Алехандро Бальде и сделал счет 3:1 в пользу сине-гранатовых.
Ферран оформил восьмой гол в текущем сезоне чемпионата Испании и сравнялся по количеству забитых с Робертом Левандовски.
Барселона благодаря этой победе набрала 37 очков и возглавляет таблице Ла Лиги. Атлетико с 31 пунктом идет на четвертой позиции.
ВИДЕО. Как Ферран установил окончательный счет в игре Барселона – Атлетико
