ВИДЕО. Как Ферран установил окончательный счет в матче Барселона – Атлетико

03 декабря 2025, 00:31 |
Ферран Торрес забил третий гол для каталонцев на 90+6-й минуте игры 19-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

25-летний испанский форвард каталонской Барселоны Ферран Торрес стал автором последнего гола в матч 19-го тура Ла Лиги против мадридского Атлетико.

Торрес поразил ворота соперников на 90+6-й минуте с передачи Алехандро Бальде и сделал счет 3:1 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ферран оформил восьмой гол в текущем сезоне чемпионата Испании и сравнялся по количеству забитых с Робертом Левандовски.

Барселона благодаря этой победе набрала 37 очков и возглавляет таблице Ла Лиги. Атлетико с 31 пунктом идет на четвертой позиции.

Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Барселона Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико Ферран Торрес Алекс Бальде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
