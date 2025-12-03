Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 23:09
Эксперт: «Этот тренер мечтал возглавить Динамо»

Виктор Вацко высказался об амбициях Игоря Костюка

Эксперт: «Этот тренер мечтал возглавить Динамо»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Известный футбольный эксперт и комментатор Виктор Вацко прокомментировал назначение Игоря Костюка на должность исполняющего обязанности главного тренера киевского «Динамо»:

«Мне все, кто так или иначе близок к «Динамо», говорят, что Костюк – очень амбициозный человек и тренер. У него была мечта возглавить первую команду «Динамо» и сейчас эта мечта сбылась. Правда, на вопрос, что нового он может дать первой команде «Динамо», новые идеи, новый толчок, то здесь никто ответов не находит».

По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

Виктор Вацко Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Вацко Live
