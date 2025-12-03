Эксперт: «Этот тренер мечтал возглавить Динамо»

Известный футбольный эксперт и комментатор Виктор Вацко прокомментировал назначение Игоря Костюка на должность исполняющего обязанности главного тренера киевского «Динамо»:

«Мне все, кто так или иначе близок к «Динамо», говорят, что Костюк – очень амбициозный человек и тренер. У него была мечта возглавить первую команду «Динамо» и сейчас эта мечта сбылась. Правда, на вопрос, что нового он может дать первой команде «Динамо», новые идеи, новый толчок, то здесь никто ответов не находит».

По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.