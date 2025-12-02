Эбро – Осасуна. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

2 декабря на Эстадио Педро Санчо пройдет матч 1/32 финала Кубка Испании, в котором Эбро встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эбро

Команда представляет Сарагосу, и долго прозябала совсем уж на любительском, очень скромном, уровне. Ее пиком можно считать 2015-2021 годы, когда удавалось держаться на третьем уровне. Но потом был спад, и два крайних сезона и вовсе играли в Терсера Федерасьон, на пятом уровне.

Сейчас получилось подняться немного выше, в Сегунду Федерасьон, и тут стараются закрепиться. И параллельно в предыдущем раунде кубка получилось пройти Тарасону, такого же ноунейма, что о сами: пропустили первыми, но смогли сровнять счет голом на 58-й минуте, а потом победили в серии пенальти. В качестве вознаграждения к ним приедет представитель элитной футбольной лиге страны.

Осасуна

Клуб при Аррасате сумел выйти на достаточно высокий уровень. Приняв проект после очередного падения в Сегунду, он сделал ее крепким середняком Примеры. Даже однажды добились права сыграть в Лиге конференций. Там, правда, сразу же в квалификации вылетели, а потом и Ягоба ушел. Но любопытно, что уже без него, в прошлом сезоне, только по дополнительным показателям уступили восьмое место Райо Вальекано.

Сейчас в Памплоне на тренерском посту работает Лиски. И пока что Алессио все ближе к провалу. Пока что в активе только три победы в новой Примере при уже восьми поражениях. В Хотя вообще-то неудач могло быть больше, но в крайнем туре, проигрывая 0:2 на поле Мальорки, удалось сровнять голами на 82-й и 92-й минуте, таким образом обеспечив себе хотя бы ничью. Зато в кубке в конце октября разгромили скромный Сан-Жорди со счетом 5:0.

Статистика личных встреч

Конечно же, клубы, которые располагаются на совершенно разных уровнях, раньше просто не могли где-то играть друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяевам как-то поможет фактор поля. Амбициозные гости соскучились по победам - ставим на их выездную победу с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,60).