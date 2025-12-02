Большой штраф для клуба УПЛ из-за фанов. Они обматерили судью

Контрольно дисциплинарный комитет УАФ по итогам очередного заседания вынес целый ряд решение по поводу штрафов клубов УПЛ.

Наибольший штраф по итогам заседния получили Карпаты за поведение своих болельщиков. Клуб обязан выплатить 75 тысяч гривен за мат и оскорбления в адрес арбитра матча против Металлиста 1925.

Еще 25 тысяч львовский клуб должен заплатить за то, что фаны бросали предменты на поле.

Металлист 1925 оштрафован на 10 тысяч за задержку начала встречи и на 7,5 тысячи за использованием фанами пиротехники.

Полесье оштрафовано на 15 тысяч гривен за повторное использование фанами пиротехники в матче с Эпицентром.

Верес оштрафован на 85 тысяч гривен за использование болельщиками 17 единиц пиротехники в матче с Кривбассом.

Заря оштрафована на 27,5 тысячи гривен за использование фанами пиротехники в матче с Александрией.