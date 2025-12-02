Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Большой штраф для клуба УПЛ из-за фанов. Они обматерили судью
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 13:02 | Обновлено 02 декабря 2025, 13:25
Карпаты получили существенный штраф

Контрольно дисциплинарный комитет УАФ по итогам очередного заседания вынес целый ряд решение по поводу штрафов клубов УПЛ.

Наибольший штраф по итогам заседния получили Карпаты за поведение своих болельщиков. Клуб обязан выплатить 75 тысяч гривен за мат и оскорбления в адрес арбитра матча против Металлиста 1925.

Еще 25 тысяч львовский клуб должен заплатить за то, что фаны бросали предменты на поле.

Металлист 1925 оштрафован на 10 тысяч за задержку начала встречи и на 7,5 тысячи за использованием фанами пиротехники.

Полесье оштрафовано на 15 тысяч гривен за повторное использование фанами пиротехники в матче с Эпицентром.

Верес оштрафован на 85 тысяч гривен за использование болельщиками 17 единиц пиротехники в матче с Кривбассом.

Заря оштрафована на 27,5 тысячи гривен за использование фанами пиротехники в матче с Александрией.

Украинская ассоциация футбола Карпаты Львов Металлист 1925 Верес Ровно Заря Луганск Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Lev5455
Перш ніж писати херню, ви поясніть людям звідки беруться такі суми? І чому лише Карпатам пропадає завжди найбільші штрафи? Може цей горе суддя не знає української мови і пише у своїх протоколах бог зна що, а далі такий профан у федерації з барської руки накладає такі штрафи?  Що мається на увазі образа, а може це іншого суддю образили?
+1
romario1501
Що кричали суддя 321 ???))) То ще судді мають заплатити за рекламу, а не штрафувати)))
0
Lev5455
За піротехніку дають 15 тисяч, а за правильне слово 75 тисяч? Люди що робиться, де  свобода слова?
0
Lev5455
Має бути все прозоро і ясно. Це шобло футболу собі на відрядження збирає?
0
