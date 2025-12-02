Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 14:29 | Обновлено 02 декабря 2025, 14:39
7

Президент клуба ищет иностранного специалиста

ФК Динамо. Ігор Суркіс

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

Однако президент «Динамо» решил искать нового наставника. По информации ТаТоТаке, главный вектор поиска – это иностранный тренер. Отмечается, что Суркис уже успел провести переговоры с иностранным тренером, имя которого пока не раскрывается.

Костюк временно возглавил «Динамо» после отставки Александра Шовковского.

Ранее легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко отреагировал на решение руководства киевлян отправить в отставку главного тренера Александра Шовковского.

