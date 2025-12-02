Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

Однако президент «Динамо» решил искать нового наставника. По информации ТаТоТаке, главный вектор поиска – это иностранный тренер. Отмечается, что Суркис уже успел провести переговоры с иностранным тренером, имя которого пока не раскрывается.

Костюк временно возглавил «Динамо» после отставки Александра Шовковского.

Ранее легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко отреагировал на решение руководства киевлян отправить в отставку главного тренера Александра Шовковского.