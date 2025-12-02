Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 декабря 2025, 05:51
ЯМАЛЬ: Многие говорят, что снова смотрят футбол благодаря мне

Вингер Барселоны рассказал о своем стиле игры

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о том, как его стиль игры влияет на интерес болельщиков к футболу.

На вопрос о том, осознает ли он свое влияние, поскольку помимо того, что он выдающийся игрок, он еще и пробуждает страсть у фанатов, Ямаль ответил:

«Многие люди говорят, что вновь стали смотреть футбол благодаря мне. Моя мама, которая раньше включала матчи лишь изредка, теперь смотрит каждую игру.

Кроме того, многие девушки на улице говорят, что следят за матчами. Школьники перестали носить обувь и форму футбольных команд, но сейчас эта тенденция возвращается. Даже туристы здесь, в «Барселоне», приобретают футболки клуба с десятым номером. Это дало мне кое–что понять».

Ламин Ямаль Барселона Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: AS
