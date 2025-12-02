МАКАЛЛИСТЕР: «Вирцу и Исаку важно выйти на свой наивысший уровень»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер выразил уверенность, что Флориан Вирц и Александер Исак начинают набирать оптимальную форму в мерсисайдском клубе.

«Я искренне рад за Исака, – сказал Мак Аллистер после матча. – Мы все знаем, что он – потрясающий футболист. Я даже подшучивал над ним из–за того, что он не улыбается, когда забивает.

Я очень рад, потому что он этого заслуживает, и это касается и Флориана. Я считаю, что он провел очень хорошую игру. [Исак] довольно тихий. Ему иногда нравится побыть в одиночестве.

Вы, наверное, заметили, как я стараюсь с ним общаться, ведь он неплохо говорит по–испански. Он – замкнутый парень, и мы все рады его присутствию здесь. Поэтому крайне важно, чтобы они оба смогли выйти на свой наивысший уровень».