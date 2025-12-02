Болельщики Ниццы напали на футболистов после поражения

После проигрыша «Лорьяну» со счетом 1:3 в воскресенье, хавбек Софиан Диоп пытался объяснить ситуацию разгневанным фанатам во время ожесточенного спора. Однако куда более серьезный инцидент случился в Ницце после того, как игроки вернулись из Бретани.

В аэропорту футболистам «Ниццы» сообщили, что на клубной тренировочной базе их ожидают около 200 фанатов. Foot Mercato сообщает, что внутри автобуса некоторые игроки выражали обеспокоенность относительно возможного конфликта.

В итоге на территории базы собралось около 400 человек. Одному из собравшихся позволили войти в автобус для разговора с командой. Он потребовал от футболистов выйти на улицу и начал угрожать им. Игроки выполнили его требование.

Сначала болельщики скандировали лозунг «В отставку!» в адрес главного тренера Франка Эса. Затем они перешли к словесным и физическим нападениям на самих футболистов.

Больше всего пострадали нападающие Терем Моффи и Жереми Бога. Десятки фанатов наносили удары по щекам и плевали в игроков, а также пинали их.

После этого инцидента многие фанаты «Ниццы» в социальных сетях заявили, что оба футболиста не должны больше выступать за команду.