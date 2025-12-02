Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Капитан Шахтера провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 00:01
Капитан Шахтера провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

В УПЛ Николай Матвиенко дебютировал 3 октября 2015 года

Капитан Шахтера провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Матч с «Кривбассом» (2:2) стал 200-м для 29-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 170 встреч он отыграл за «Шахтер», 16 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». В гвардейский клуб «200» Николай вошел через 10 лет 59 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 3 октября 2015 года в домашнем поединке оранжево-черных с «Черноморцем» (2:0).

К слову, поединок с «Кривбассом» оказался юбилейным и для 25-летнего хавбека дончан Дмитрия Крыськива, который провел 100-й матч за «Шахтер». 75 раз он выходил на поле в рядах горняков в УПЛ, 19 – в еврокубках и 6 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Матвиенко в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Матвиенко

Соперник

Счет

1-й

03.10.2015

Шахтер

Черноморец

2:0 (д)

50-й

19.05.2019

Шахтер

Заря

1:0 (г)

100-й

24.07.2021

Шахтер

Ингулец

2:1 (д)

150-й

24.11.2023

Шахтер

Полесье

0:0 (д)

200-й

01.12.2025

Шахтер

Кривбасс

2:2 (д)
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
