Капитан Шахтера провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Матч с «Кривбассом» (2:2) стал 200-м для 29-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 170 встреч он отыграл за «Шахтер», 16 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». В гвардейский клуб «200» Николай вошел через 10 лет 59 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 3 октября 2015 года в домашнем поединке оранжево-черных с «Черноморцем» (2:0).

К слову, поединок с «Кривбассом» оказался юбилейным и для 25-летнего хавбека дончан Дмитрия Крыськива, который провел 100-й матч за «Шахтер». 75 раз он выходил на поле в рядах горняков в УПЛ, 19 – в еврокубках и 6 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Матвиенко в УПЛ