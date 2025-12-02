Капитан Шахтера провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
В УПЛ Николай Матвиенко дебютировал 3 октября 2015 года
Матч с «Кривбассом» (2:2) стал 200-м для 29-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 170 встреч он отыграл за «Шахтер», 16 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». В гвардейский клуб «200» Николай вошел через 10 лет 59 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 3 октября 2015 года в домашнем поединке оранжево-черных с «Черноморцем» (2:0).
К слову, поединок с «Кривбассом» оказался юбилейным и для 25-летнего хавбека дончан Дмитрия Крыськива, который провел 100-й матч за «Шахтер». 75 раз он выходил на поле в рядах горняков в УПЛ, 19 – в еврокубках и 6 – в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Николая Матвиенко в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Матвиенко
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
03.10.2015
|
Шахтер
|
Черноморец
|
2:0 (д)
|
50-й
|
19.05.2019
|
Шахтер
|
Заря
|
1:0 (г)
|
100-й
|
24.07.2021
|
Шахтер
|
Ингулец
|
2:1 (д)
|
150-й
|
24.11.2023
|
Шахтер
|
Полесье
|
0:0 (д)
|
200-й
|
01.12.2025
|
Шахтер
|
Кривбасс
|
2:2 (д)
