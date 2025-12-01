Сыграет ли на ЧМ-2026? Стало известно, в какую команду хочет перейти Рамос
Итальянские СМИ сообщают, что Серхио зимой может присоединиться к Милану
Именитый 39-летний испанский центральный защитник Серхио Рамос может подписать контракт с итальянским Миланом.
По информации Calciomercato, Рамос, который зимой покинет мексиканский Монтеррей, активно ищет клуб в Европе, к которому сможет присоединиться. Его кандидатура уже предложена руководству россонери, которые смогут подписать испанца бесплатно.
Рамос хочет сыграть на чемпионате мира 2026 за сборную Испании и считает, что для этого ему нужно стабильно выступать на высоком уровне.
Кроме того, вариант с Миланом подходит для Рамоса из-за Луки Модрича – его бывшего партнера по мадридскому Реалу.
Серхио Рамос присоединился к Монтеррею зимой 2025 года. За все время в мексиканской команде он провел 30 матчей, забил семь голов, получил девять желтых карточек и одну прямую красную.
Статистика Серхио Рамоса в составе Монтеррея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майрис – о бое Джошуа – Пол
Ушел из жизни Владимир Мунтян