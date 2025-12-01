Сыграет ли на ЧМ-2026? Стало известно, в какую команду хочет перейти Рамос

Именитый 39-летний испанский центральный защитник Серхио Рамос может подписать контракт с итальянским Миланом.

По информации Calciomercato, Рамос, который зимой покинет мексиканский Монтеррей, активно ищет клуб в Европе, к которому сможет присоединиться. Его кандидатура уже предложена руководству россонери, которые смогут подписать испанца бесплатно.

Рамос хочет сыграть на чемпионате мира 2026 за сборную Испании и считает, что для этого ему нужно стабильно выступать на высоком уровне.

Кроме того, вариант с Миланом подходит для Рамоса из-за Луки Модрича – его бывшего партнера по мадридскому Реалу.

Серхио Рамос присоединился к Монтеррею зимой 2025 года. За все время в мексиканской команде он провел 30 матчей, забил семь голов, получил девять желтых карточек и одну прямую красную.

Статистика Серхио Рамоса в составе Монтеррея

Getty Images/Global Images Ukraine

