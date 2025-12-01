Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли на ЧМ-2026? Стало известно, в какую команду хочет перейти Рамос
Италия
01 декабря 2025, 22:29 | Обновлено 01 декабря 2025, 22:37
769
0

Сыграет ли на ЧМ-2026? Стало известно, в какую команду хочет перейти Рамос

Итальянские СМИ сообщают, что Серхио зимой может присоединиться к Милану

01 декабря 2025, 22:29 | Обновлено 01 декабря 2025, 22:37
769
0
Сыграет ли на ЧМ-2026? Стало известно, в какую команду хочет перейти Рамос
Calciomercato. Серхио Рамос

Именитый 39-летний испанский центральный защитник Серхио Рамос может подписать контракт с итальянским Миланом.

По информации Calciomercato, Рамос, который зимой покинет мексиканский Монтеррей, активно ищет клуб в Европе, к которому сможет присоединиться. Его кандидатура уже предложена руководству россонери, которые смогут подписать испанца бесплатно.

Рамос хочет сыграть на чемпионате мира 2026 за сборную Испании и считает, что для этого ему нужно стабильно выступать на высоком уровне.

Кроме того, вариант с Миланом подходит для Рамоса из-за Луки Модрича – его бывшего партнера по мадридскому Реалу.

Серхио Рамос присоединился к Монтеррею зимой 2025 года. За все время в мексиканской команде он провел 30 матчей, забил семь голов, получил девять желтых карточек и одну прямую красную.

Статистика Серхио Рамоса в составе Монтеррея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Бразилия держит рекорд ЧМ по количеству забитых мячей. Кто ее преследует?
Украинского форварда, который играет в Европе, отправят в Андерлехт
Источник: 20-летний воспитанник Динамо потерял мотивацию играть в футбол
Серхио Рамос Милан Монтеррей чемпионат Мексики по футболу трансферы трансферы Серии A свободный агент ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: Calciomercato
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
Бокс | 01 декабря 2025, 01:32 1
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»

Майрис – о бое Джошуа – Пол

На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01 декабря 2025, 10:47 8
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо

Ушел из жизни Владимир Мунтян

Фенербахче – Галатасарай – 1:1. Дуран забил на 90+5, мяч Сане. Видео голов
Футбол | 01.12.2025, 22:14
Фенербахче – Галатасарай – 1:1. Дуран забил на 90+5, мяч Сане. Видео голов
Фенербахче – Галатасарай – 1:1. Дуран забил на 90+5, мяч Сане. Видео голов
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Футбол | 01.12.2025, 20:01
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Футбол | 01.12.2025, 07:44
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 2
Футбол
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 23
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 22
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 4
Бокс
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем