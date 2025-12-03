ЛЕОНЕНКО: «Кроме мата, я ничего сказать не могу. Суркису надо искать...»

Бывший футболист Динамо Виктор Леоненко раскритиковал текущие результаты клуба.

– Динамо установило антирекорд, проиграв четыре матча подряд в чемпионате. Что нужно делать, чтобы выйти из кризиса?

– Книгу рекордов Гиннеса нужно вызвать, что еще делать. А если серьезно, то Игорю Михайловичу Суркису нужно искать нового главного тренера.

– Шахтер с Кривбассом тоже потерял очки, сыграв вничью. Как думаете, какое в итоге Динамо займет место в УПЛ и кто будет бороться за чемпионство?

– Об игре наших грандов ничего, кроме мата, я сказать не могу. Динамо уже будет сложно занять даже второе место, которое раньше считалось провалом. Скоро уже тренеры украинских команд будут радоваться перед игрой с киевлянами: «Ага, Динамо, это же +3 очка».

Самые опасные соперники для Шахтера в борьбе за чемпионство – это ЛНЗ и Полесье.