  4. ЛЕОНЕНКО: «Кроме мата, я ничего сказать не могу. Суркису надо искать...»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 22:51 |
Бывший футболист киевлян отреагировал на поражение от «Полтавы»

УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист Динамо Виктор Леоненко раскритиковал текущие результаты клуба.

– Динамо установило антирекорд, проиграв четыре матча подряд в чемпионате. Что нужно делать, чтобы выйти из кризиса?

– Книгу рекордов Гиннеса нужно вызвать, что еще делать. А если серьезно, то Игорю Михайловичу Суркису нужно искать нового главного тренера.

– Шахтер с Кривбассом тоже потерял очки, сыграв вничью. Как думаете, какое в итоге Динамо займет место в УПЛ и кто будет бороться за чемпионство?

– Об игре наших грандов ничего, кроме мата, я сказать не могу. Динамо уже будет сложно занять даже второе место, которое раньше считалось провалом. Скоро уже тренеры украинских команд будут радоваться перед игрой с киевлянами: «Ага, Динамо, это же +3 очка».

Самые опасные соперники для Шахтера в борьбе за чемпионство – это ЛНЗ и Полесье.

По теме:
Галатасарай и Трабзонспор нацелились на игрока Динамо и сборной Украины
ФОТО. На стадионе Динамо состоялось прощание с Владимиром Мунтяном
Эксперт: «Не удивлюсь, если Костюка оставят коучем Динамо до конца сезона»
