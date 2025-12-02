Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Суркис его подписывать уже не будет»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 23:02 |
Леоненко считает, что Костюк не будет тренировать основную команду киевлян

УАФ. Виктор Леоненко

Виктор Леоненко прокомментировал дебют Богдана Редушко за «Динамо», а также вынес вердикт и.о. главного тренера киевлян Игорю Костюку.

– Но Костюк дал дебютировать молодому Редушко, который отличился результативной передачей.

– Дело даже не в ассисте. Костюк видит, кто в какой форме и как себя чувствует. Понятно, что для него сейчас все ново. В какой-то мере Костюк был напуган, и это было видно.

У него осталось две игры в чемпионате и две в Лиге конференций. Думаю, Игорь Михайлович его подписывать уже не будет, после такой игры точно.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Виктор Леоненко Богдан Редушко
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
