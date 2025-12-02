Виктор ЛЕОНЕНКО: «Суркис его подписывать уже не будет»
Леоненко считает, что Костюк не будет тренировать основную команду киевлян
Виктор Леоненко прокомментировал дебют Богдана Редушко за «Динамо», а также вынес вердикт и.о. главного тренера киевлян Игорю Костюку.
– Но Костюк дал дебютировать молодому Редушко, который отличился результативной передачей.
– Дело даже не в ассисте. Костюк видит, кто в какой форме и как себя чувствует. Понятно, что для него сейчас все ново. В какой-то мере Костюк был напуган, и это было видно.
У него осталось две игры в чемпионате и две в Лиге конференций. Думаю, Игорь Михайлович его подписывать уже не будет, после такой игры точно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом
Исполняющий обязанности главного тренера киевлян должен был возглавить клуб еще летом