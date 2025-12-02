Виктор ЛЕОНЕНКО: «Суркис его подписывать уже не будет»

Виктор Леоненко прокомментировал дебют Богдана Редушко за «Динамо», а также вынес вердикт и.о. главного тренера киевлян Игорю Костюку.

– Но Костюк дал дебютировать молодому Редушко, который отличился результативной передачей.

– Дело даже не в ассисте. Костюк видит, кто в какой форме и как себя чувствует. Понятно, что для него сейчас все ново. В какой-то мере Костюк был напуган, и это было видно.

У него осталось две игры в чемпионате и две в Лиге конференций. Думаю, Игорь Михайлович его подписывать уже не будет, после такой игры точно.