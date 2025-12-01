Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 19:12 | Обновлено 01 декабря 2025, 19:13
ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»

Украинский хавбек прокомментировал поражение «Динамо» от «Полтавы»

01 декабря 2025, 19:12 | Обновлено 01 декабря 2025, 19:13
ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «бело-синие» со счетом 1:2 уступили «Полтаве»:

– Не реализовали свои моменты, было очень много возможностей. «Полтава», кажется, создала первый момент в компенсированное время до первого тайма и сразу забила гол в раздевалку. Во втором тайме пытались изменить ситуацию, создавали моменты, снова много не забили и снова пропустили гол. Поэтому такая игра, что мы снова не забиваем и пропускаем.

– Ожидали, что «Полтава» будет играть в защитный футбол и не даст создать ничего в атаке?

– Да, конечно, мы разбирали игру «Полтавы» и знали, как они будут играть. Это не было для нас сюрпризом, но, к сожалению, мы сегодня не использовали свои моменты и пропустили.

– Почему не удалось реализовать свои возможности? Было достаточно много моментов, чтобы исправить счет.

– Если честно, не знаю, потому что это уже не в первый раз. Было много матчей, в которых мы просто не реализуем моменты.

– Довольно часто игра останавливалась, поскольку игроки «Полтавы» нуждались в медицинской помощи или долго вводили мяч в игру. Насколько это мешало раскрыться игре?

– Конечно, они сбивали темп игры и делали это намеренно, но это тоже имеет право на жизнь. Они, возможно, и правильно поступали со своей точки зрения. Просто в матчах с такими командами, как «Полтава», нельзя первыми пропускать. Надо забивать первыми, чтобы было легче играть.

– Сегодня за первую команду «Динамо» дебютировал Богдан Редушко и отдал голевую передачу, также сыграл Владислав Захарченко. Как вы можете оценить адаптацию игроков юношеской команды в основной команде?

– Не мне оценивать их действия на поле, но мы молодых ребят всегда поддерживаем и подсказываем им. Они молодцы. Редушко вышел и отдал голевую передачу. Желаю им только всего наилучшего и успехов.

– Команда провела первые несколько дней под руководством Игоря Костюка. Какими были эти дни?

– Мы приехали два дня назад, поэтому у Игоря Владимировича не так много времени было. За это время было очень много теории и тактических упражнений, также были упражнения на поле. Очень много нового.

– «Динамо» в этом календарном году осталось сыграть четыре матча – два в Украинской Премьер–лиге и два в Лиге конференций. Насколько последние результаты добавляют мотивации исправить положение?

– Конечно, нам нужно вылезать из этой ямы как можно быстрее и поднимать голову. Понятно, что мы уже который матч не просто теряем очки, а проигрываем. Будем двигаться дальше. Если мы будем опускать руки, то вообще лучше не выходить играть. Поэтому будем стараться делать все от себя зависящее, чтобы выбраться из этого кризиса.

Ранее Игорь Костюк высказался о кризисе в «Динамо».

По теме:
Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ
ВИДЕО. Очеретько сравнял счет, но Шахтер пропустил второй мяч от Кривбасса
Полтава в матче с Динамо пропустила всего один гол впервые за 2 месяца
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Полтава Александр Пихаленок
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
