ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «бело-синие» со счетом 1:2 уступили «Полтаве»:

– Не реализовали свои моменты, было очень много возможностей. «Полтава», кажется, создала первый момент в компенсированное время до первого тайма и сразу забила гол в раздевалку. Во втором тайме пытались изменить ситуацию, создавали моменты, снова много не забили и снова пропустили гол. Поэтому такая игра, что мы снова не забиваем и пропускаем.

– Ожидали, что «Полтава» будет играть в защитный футбол и не даст создать ничего в атаке?

– Да, конечно, мы разбирали игру «Полтавы» и знали, как они будут играть. Это не было для нас сюрпризом, но, к сожалению, мы сегодня не использовали свои моменты и пропустили.

– Почему не удалось реализовать свои возможности? Было достаточно много моментов, чтобы исправить счет.

– Если честно, не знаю, потому что это уже не в первый раз. Было много матчей, в которых мы просто не реализуем моменты.

– Довольно часто игра останавливалась, поскольку игроки «Полтавы» нуждались в медицинской помощи или долго вводили мяч в игру. Насколько это мешало раскрыться игре?

– Конечно, они сбивали темп игры и делали это намеренно, но это тоже имеет право на жизнь. Они, возможно, и правильно поступали со своей точки зрения. Просто в матчах с такими командами, как «Полтава», нельзя первыми пропускать. Надо забивать первыми, чтобы было легче играть.

– Сегодня за первую команду «Динамо» дебютировал Богдан Редушко и отдал голевую передачу, также сыграл Владислав Захарченко. Как вы можете оценить адаптацию игроков юношеской команды в основной команде?

– Не мне оценивать их действия на поле, но мы молодых ребят всегда поддерживаем и подсказываем им. Они молодцы. Редушко вышел и отдал голевую передачу. Желаю им только всего наилучшего и успехов.

– Команда провела первые несколько дней под руководством Игоря Костюка. Какими были эти дни?

– Мы приехали два дня назад, поэтому у Игоря Владимировича не так много времени было. За это время было очень много теории и тактических упражнений, также были упражнения на поле. Очень много нового.

– «Динамо» в этом календарном году осталось сыграть четыре матча – два в Украинской Премьер–лиге и два в Лиге конференций. Насколько последние результаты добавляют мотивации исправить положение?

– Конечно, нам нужно вылезать из этой ямы как можно быстрее и поднимать голову. Понятно, что мы уже который матч не просто теряем очки, а проигрываем. Будем двигаться дальше. Если мы будем опускать руки, то вообще лучше не выходить играть. Поэтому будем стараться делать все от себя зависящее, чтобы выбраться из этого кризиса.

