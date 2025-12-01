«Нужно закатить рукава». Игорь Костюк высказался о кризисе в Динамо

Украинский тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался о кризисе своих ощущениях от работы с командой после поражения от «Полтавы» (1:2):

– В целом, как вы чувствуете себя в главной команде? Вы пришли в этот кризисный момент. Насколько вы были к нему готовы?

– Конечно, кризисный момент, но как говорю игрокам: «Все падают – и слабые, и сильные. Но что отличает сильного от слабого: сильный поднимается и идет дальше».

Мы с ребятами поговорили – думаю, нужно закатить рукава, работать и выходить из этого кризиса и психологически, и физически. Только все вместе мы сможем преодолеть этот кризис