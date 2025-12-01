Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нужно закатить рукава». Игорь Костюк высказался о кризисе в Динамо
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 18:29 | Обновлено 01 декабря 2025, 18:32
1505
0

«Нужно закатить рукава». Игорь Костюк высказался о кризисе в Динамо

Тренер «Динамо» дал комментарий после поражения от «Полтавы»

01 декабря 2025, 18:29 | Обновлено 01 декабря 2025, 18:32
1505
0
«Нужно закатить рукава». Игорь Костюк высказался о кризисе в Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк

Украинский тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался о кризисе своих ощущениях от работы с командой после поражения от «Полтавы» (1:2):

– В целом, как вы чувствуете себя в главной команде? Вы пришли в этот кризисный момент. Насколько вы были к нему готовы?

– Конечно, кризисный момент, но как говорю игрокам: «Все падают – и слабые, и сильные. Но что отличает сильного от слабого: сильный поднимается и идет дальше».

Мы с ребятами поговорили – думаю, нужно закатить рукава, работать и выходить из этого кризиса и психологически, и физически. Только все вместе мы сможем преодолеть этот кризис

По теме:
Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ
ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»
ВИДЕО. Очеретько сравнял счет, но Шахтер пропустил второй мяч от Кривбасса
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Полтава Игорь Костюк
Даниил Кирияка Источник: Трибуна
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Бокс | 01 декабря 2025, 07:25 1
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное

Александр согласился драться с Уордли, но потом – отказался

Межконтинентальный кубок. Определен потенциальный соперник ПСЖ в финале
Футбол | 01 декабря 2025, 18:53 0
Межконтинентальный кубок. Определен потенциальный соперник ПСЖ в финале
Межконтинентальный кубок. Определен потенциальный соперник ПСЖ в финале

Фламенго выиграл Копа Либертадорес и стартует с 1/4 финала

Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Футбол | 30.11.2025, 23:58
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Футбол | 01.12.2025, 17:34
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Футбол | 01.12.2025, 07:44
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 2
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 3
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
29.11.2025, 23:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем