Вирджил ван Дейк и еще 15 полевых игроков, сыгравших все 13 туров в АПЛ
Вспомним полевых футболистов, не пропустивших ни минуты в сезоне чемпионата Англии
После 13 сыгранных туров АПЛ сезона 2025/26 осталось всего 16 полевых игроков, сыгравших все матчи без замен.
Если принимать во внимание клубы «Большой шестерки», то таких игроков только трое: Вирджил ван Дейк и Доминик Собослаи из Ливерпуля, а также Маттейс де Лигт из Манчестер Юнайтед.
Интересным фактом является то, что сразу три игрока в данном рейтинге представляют Ноттингем Форест: Никола Миленкович, Неко Уильямс и Эллиот Андерсон.
Полевые игроки, не пропустившие ни минуты в АПЛ в сезоне 2025/26
- Джеймс Тарковски (Эвертон)
- Маттейс де Лигт (Манчестер Юнайтед)
- Никола Миленкович (Ноттингем Форест)
- Джо Родон (Лидс Юнайтед)
- Ян Паул ван Гекке (Брайтон)
- Максанс Лакруа (Кристалл Пэлас)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- Натан Коллинз (Брентфорд)
- Зепп ван ден Берг (Брентфорд)
- Кайл Уокер (Бернли)
- Неко Уильямс (Ноттингем Форест)
- Гранит Джака (Сандерленд)
- Джеймс Гарнер (Эвертон)
- Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест)
- Доминик Собослаи (Ливерпуль)
- Джаррод Бовен (Вест Хэм Юнайтед)
