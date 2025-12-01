Вирджил ван Дейк и еще 15 полевых игроков, сыгравших все 13 туров в АПЛ

После 13 сыгранных туров АПЛ сезона 2025/26 осталось всего 16 полевых игроков, сыгравших все матчи без замен.

Если принимать во внимание клубы «Большой шестерки», то таких игроков только трое: Вирджил ван Дейк и Доминик Собослаи из Ливерпуля, а также Маттейс де Лигт из Манчестер Юнайтед.

Интересным фактом является то, что сразу три игрока в данном рейтинге представляют Ноттингем Форест: Никола Миленкович, Неко Уильямс и Эллиот Андерсон.

Полевые игроки, не пропустившие ни минуты в АПЛ в сезоне 2025/26