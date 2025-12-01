Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вирджил ван Дейк и еще 15 полевых игроков, сыгравших все 13 туров в АПЛ
Англия
01 декабря 2025, 18:38 |
58
0

Вирджил ван Дейк и еще 15 полевых игроков, сыгравших все 13 туров в АПЛ

Вспомним полевых футболистов, не пропустивших ни минуты в сезоне чемпионата Англии

01 декабря 2025, 18:38 |
58
0
Вирджил ван Дейк и еще 15 полевых игроков, сыгравших все 13 туров в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

После 13 сыгранных туров АПЛ сезона 2025/26 осталось всего 16 полевых игроков, сыгравших все матчи без замен.

Если принимать во внимание клубы «Большой шестерки», то таких игроков только трое: Вирджил ван Дейк и Доминик Собослаи из Ливерпуля, а также Маттейс де Лигт из Манчестер Юнайтед.

Интересным фактом является то, что сразу три игрока в данном рейтинге представляют Ноттингем Форест: Никола Миленкович, Неко Уильямс и Эллиот Андерсон.

Полевые игроки, не пропустившие ни минуты в АПЛ в сезоне 2025/26

  • Джеймс Тарковски (Эвертон)
  • Маттейс де Лигт (Манчестер Юнайтед)
  • Никола Миленкович (Ноттингем Форест)
  • Джо Родон (Лидс Юнайтед)
  • Ян Паул ван Гекке (Брайтон)
  • Максанс Лакруа (Кристалл Пэлас)
  • Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • Натан Коллинз (Брентфорд)
  • Зепп ван ден Берг (Брентфорд)
  • Кайл Уокер (Бернли)
  • Неко Уильямс (Ноттингем Форест)
  • Гранит Джака (Сандерленд)
  • Джеймс Гарнер (Эвертон)
  • Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест)
  • Доминик Собослаи (Ливерпуль)
  • Джаррод Бовен (Вест Хэм Юнайтед)
По теме:
Арне СЛОТ: «Победа – это то, что нам было нужно в первую очередь»
Как выглядит таблица АПЛ после лондонского дерби между Арсеналом и Челси
Тренер Челси раскритиковал арбитров за удаление Кайседо
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк Доминик Собослаи Маттейс де Лигт
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 01 декабря 2025, 08:40 21
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет

Александр Козлов также покинул киевский клуб

Межконтинентальный кубок. Определен потенциальный соперник ПСЖ в финале
Футбол | 01 декабря 2025, 18:53 0
Межконтинентальный кубок. Определен потенциальный соперник ПСЖ в финале
Межконтинентальный кубок. Определен потенциальный соперник ПСЖ в финале

Фламенго выиграл Копа Либертадорес и стартует с 1/4 финала

Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.12.2025, 12:40
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30.11.2025, 19:51
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01.12.2025, 10:47
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 2
Футбол
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
29.11.2025, 23:19 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 3
Бокс
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем