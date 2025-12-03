Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь КОСТЮК: «К сожалению, произошла трагедия»
Украина. Премьер лига
Игорь КОСТЮК: «К сожалению, произошла трагедия»

И.о. тренера «Динамо» – о смерти Мунтяна

Игорь КОСТЮК: «К сожалению, произошла трагедия»
ФК Динамо. Игорь Костюк

1 декабря на 80-м году жизни скончался легендарный футболист киевского «Динамо» Владимир Мунтян.

На смерть легендарного футболиста отреагировал нынешний и.о. главного тренера киевского клуба Игорь Костюк.

«К сожалению, произошло трагическое событие – ушел из жизни наш славный игрок, славный функционер Владимир Федорович Мунтян… Светлая ему память… Мы с ним родились в один день с разницей в 29 лет. Он всегда в мой день рождения звонил мне первым и говорил: «Игорь, в этот день рождаются только великие люди». Я ему отвечал: «Федоровичу, Вы – точно великий человек»… Светлая память ему. Он навсегда останется в наших сердцах», – отметил Костюк.

Динамо Киев смерть Владимир Мунтян чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
