Четвертое подряд поражение Динамо в УПЛ. Полтава не побеждала с августа

Киевское Динамо продолжило серию неудач в чемпионате Украины. Столичный клуб потерпел четвертое подряд поражение в УПЛ, уступив клубу Полтава со счетом 1:2.

Для полтавчан это первая победа с начала августа, а для динамовцев антирекордная серия продолжает увеличиваться. После этой неудачи Динамо находится только на 7 месте в турнирной таблице.

Последовательные поражения Динамо в УПЛ насчитывают уже 4 матча: против Шахтера (1:3), ЛНЗ (0:1), Колоса (1:2), Полтавы (1:2).

В последний раз киевляне побеждали во внутреннем чемпионате еще 26 октября (против Кривбасса 4:0), а на европейской арене одержали большую победу над Зриньски (6:0) в Лиге конференций, после чего потерпели гостевое поражение от Омонии на Кипре (0:2).

Не помогла и смена тренера – заменивший Александра Шовковского Игорь Костюк проиграл со столичной командой аутсайдеру УПЛ – Полтаве (1:2).

Последние матчи киевского Динамо

Турнирная таблица УПЛ