«Не пенальти». Журналист Marca оценил спорный эпизод с Ванатом и Рюдигером

Журналист Marca Павел Фернандес оценил эпизод с борьбой украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната и немецкого защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера в матче 14-го тура испанской Ла Лиги. На 59-й минуте встречи нападающий хозяев упал в штрафной площади «сливочных» после возможного контакта с игроком гостей.

«Ванат утверждает, что Рюдигер нарушил правила. Нападающий столкнулся с защитником, пытаясь обойти его. Немец не совершил никаких дополнительных действий, которые должны были бы караться. Это не пенальти», – написал Фернандес в Twitter по поводу этого эпизода.

Матч между «Жироной» и «Реалом» завершился со счетом 1:1. На гол Аззедина Унаи с паса украинца Виктора Цыганкова на 45-й минуте «сливочные» ответили после перерыва результативным ударом с пенальти Килиана Мбаппе.

Сообщалось, что испанский журналист разхвалил Ваната.