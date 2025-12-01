Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не пенальти». Журналист Marca оценил спорный эпизод с Ванатом и Рюдигером
Испания
01 декабря 2025, 16:01 |
308
1

«Не пенальти». Журналист Marca оценил спорный эпизод с Ванатом и Рюдигером

Павел Фернандес не увидел грубой игры со стороны защитника Реала

01 декабря 2025, 16:01 |
308
1 Comments
«Не пенальти». Журналист Marca оценил спорный эпизод с Ванатом и Рюдигером
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Marca Павел Фернандес оценил эпизод с борьбой украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната и немецкого защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера в матче 14-го тура испанской Ла Лиги. На 59-й минуте встречи нападающий хозяев упал в штрафной площади «сливочных» после возможного контакта с игроком гостей.

«Ванат утверждает, что Рюдигер нарушил правила. Нападающий столкнулся с защитником, пытаясь обойти его. Немец не совершил никаких дополнительных действий, которые должны были бы караться. Это не пенальти», – написал Фернандес в Twitter по поводу этого эпизода.

Матч между «Жироной» и «Реалом» завершился со счетом 1:1. На гол Аззедина Унаи с паса украинца Виктора Цыганкова на 45-й минуте «сливочные» ответили после перерыва результативным ударом с пенальти Килиана Мбаппе.

Сообщалось, что испанский журналист разхвалил Ваната.

По теме:
Жирона отреагировала на игру Ваната и Цыганкова после сенсации с Реалом
Клуб Ла Лиги назначил сразу двух главных тренеров
«Ла Лига искажается». Реал жестко раскритиковал судью матча с Жироной
Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Жирона - Реал Владислав Ванат Антонио Рюдигер пенальти судейство
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Бокс | 01 декабря 2025, 07:25 1
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное

Александр согласился драться с Уордли, но потом – отказался

Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Футбол | 01 декабря 2025, 15:51 4
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?

Ожидается, что в январе 2026 года вингер сборной Украины присоединится к «Страсбургу»

Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава
Футбол | 01.12.2025, 14:21
Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава
Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Футбол | 30.11.2025, 23:58
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01.12.2025, 10:47
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romario1501
Там був рух сракою
Ответить
0
Популярные новости
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 14
Футбол
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
29.11.2025, 16:33 2
Футбол
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 2
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 3
Бокс
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем