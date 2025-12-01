Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава
Матч 14-го тура УПЛ начнется в 15:30
1 декабря в 15:30 по киевскому времени начнется матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Полтава».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Этот поединок станет первым во главе «Динамо» для исполняющего обязанности главного тренера киевлян Игоря Костюка.
Главным арбитром встречи назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого. Матч проходит в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.
Стали известны стартовые составы на матч Динамо Киев – Полтава:
