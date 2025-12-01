Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 14:21 | Обновлено 01 декабря 2025, 14:48
2

Первый выбор Костюка. Известны стартовые составы на матч Динамо – Полтава

Матч 14-го тура УПЛ начнется в 15:30

Коллаж Sport.ua

1 декабря в 15:30 по киевскому времени начнется матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Полтава».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот поединок станет первым во главе «Динамо» для исполняющего обязанности главного тренера киевлян Игоря Костюка.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого. Матч проходит в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Стали известны стартовые составы на матч Динамо Киев – Полтава:

Дмитрий Вус
