Салюк рассказал, что стало причиной ничьей в матче с Эпицентром

Защитник «Металлиста 1925» Владимир Салюк подвел итоги ничейного матча 14-го тура УПЛ с «Эпицентром» – 0:0.

– Сегодня ничья для «Металлиста 1925» – не очень благоприятный результат, как я поняла. Как думаете, почему матч оказался таким тяжелым?

– Да. Готовились к игре, знали, что легко не будет – сто процентов. Потому что видели, что даже с хорошими командами соперник играет на уровне, даже если взять их последний матч с «Полесьем». Знали, что будет непростая игра. Первый тайм, считаю, могли сыграть лучше, во втором тайме уже взяли мяч под контроль, но не смогли использовать свои моменты.

– Кажется, что «Металлист 1925» должен был проводить атаки, но «Эпицентр» нейтрализовал ваш напад?

– Да, команда играет вторым номером, если так можно сказать. У них нет какого-то сильного прессинга на соперника, они больше отходят на свою половину. Сегодня мы не смогли создать много моментов, потому что соперник играл очень плотно в центре.

– Было много нервных эпизодов с обеих сторон, чем это было обусловлено?

– Чем это может быть обусловлено? Играли две неплохие команды, как говорится «от ножа». Сегодня была неплохая игра. Повторюсь: были две хорошие команды.