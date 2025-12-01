Юрий ВИРТ: «Мы никому не проигрывали по игре, мы проиграли по результату»

В поединке 18-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» на своем поле со счетом 0:1 уступила «Ингульцу». «Нива» с конца первого тайма играла в меньшинстве, а пропустила в компенсированное время. Команда могла спастись от поражения, однако на последних секундах не реализовала пенальти. Главный тренер «Нивы» Юрий Вирт подвел итог поединка.

«Проиграли, но я поблагодарил за игру и отношение своих футболистов. Можем разделить на два таких отрезка – до удаления и после. Игра была тяжелой. Против серьезного соперника. Я могу только комплименты сказать Ингульцу. Команда уже и молодая, и опытная. Многие игроки играли в Премьер-лиге. И в некоторых моментах нам было действительно тяжело. У Ингульца были моменты. Мы свою игру построили больше на контратаках. Неплохие были выходы, подходы были. Может, не хватало остроты. Ну и удаление повлияло на ход дальнейших событий.

Конечно, второй тайм мы уже играли таким средним низким блоком, рассчитывали на свои быстрые контратаки. Да, моменты были у Ингульца, где-то и перекладина нас выручила, но в целом футболисты действительно очень грамотно, организованно защищались и искали шанс в атаке. Досадно, когда пропускаем на последней минуте. Но здесь нужно отдать футболистам уважение, что они сразу пошли большими силами и заработали пенальти. Правда, не реализовали.

Можем сказать, что у нас пять поражений в последних играх, но это точно не по игре. Мы никому не проигрывали по игре, мы проиграли по результату. Поэтому я сказал футболистам, если такое отношение будет в дальнейшем, то будет и результат гораздо лучше. У нас серия хорошая из побед была, ее мы, может, и не заслужили. Но мы точно не заслужили поражения, которые у нас сейчас есть. Но футбол тем интереснее, что есть такие матчи. Держали интригу до последней минуты. Болельщики, я думаю, должны поаплодировать нашим футболистам. Отдали все силы максимально. Все, что было у них. Поэтому я поблагодарил, и двигаемся дальше», – сказал Юрий Вирт.