Турнир ShePlays. Назван состав женской сборной Украины на игру с Австрией
1 декабря в 13:00 в испанском Кадисе пройдет матч женских футбольных сборных
Назван стартовый состав женской сборной Украины на второй матч в товарищеском турнире She Plays для женских сборных по футболу.
1 декабря в 13:00 в испанском Кадисе встречаются женские команды Австрии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Владимира Пятенко участвуют в турнире She Plays в Испании, в котором играют 8 национальных женских сборных.
Сине-желтые в первой игре 28 ноября разошлись миром со сборными Шотландии (1:1), пропустив гол на 90+6 минуте.
Турнир ShePlays. Назван состав женской сборной Украины на игру с Австрией
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Караваев рассказал, что вингер является настоящим лидером команды
Ушел из жизни Владимир Мунтян