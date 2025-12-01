Назван стартовый состав женской сборной Украины на второй матч в товарищеском турнире She Plays для женских сборных по футболу.

1 декабря в 13:00 в испанском Кадисе встречаются женские команды Австрии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Владимира Пятенко участвуют в турнире She Plays в Испании, в котором играют 8 национальных женских сборных.

Сине-желтые в первой игре 28 ноября разошлись миром со сборными Шотландии (1:1), пропустив гол на 90+6 минуте.

Турнир ShePlays. Назван состав женской сборной Украины на игру с Австрией