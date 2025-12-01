Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнир ShePlays. Назван состав женской сборной Украины на игру с Австрией
Сборная УКРАИНЫ
01 декабря 2025, 12:31 |
31
0

Турнир ShePlays. Назван состав женской сборной Украины на игру с Австрией

1 декабря в 13:00 в испанском Кадисе пройдет матч женских футбольных сборных

01 декабря 2025, 12:31 |
31
0
Турнир ShePlays. Назван состав женской сборной Украины на игру с Австрией
УАФ

Назван стартовый состав женской сборной Украины на второй матч в товарищеском турнире She Plays для женских сборных по футболу.

1 декабря в 13:00 в испанском Кадисе встречаются женские команды Австрии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Владимира Пятенко участвуют в турнире She Plays в Испании, в котором играют 8 национальных женских сборных.

Сине-желтые в первой игре 28 ноября разошлись миром со сборными Шотландии (1:1), пропустив гол на 90+6 минуте.

Турнир ShePlays. Назван состав женской сборной Украины на игру с Австрией

По теме:
Австрия – Украина. Турнир She Plays. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Сборная Украины WU-17 потерпела поражение от соперниц из Австрии
Второе поражение подряд. Сборная Украины WU-17 разгромно уступила Австрии
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко учебно-тренировочные сборы Австрия - Украина женская сборная Австрии по футболу She Plays стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Футбол | 01 декабря 2025, 05:22 2
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо

Александр Караваев рассказал, что вингер является настоящим лидером команды

На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01 декабря 2025, 10:47 6
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо

Ушел из жизни Владимир Мунтян

Два топ-клуба Италии нацелились на звезду Украины. Его не хотят отпускать
Футбол | 01.12.2025, 09:30
Два топ-клуба Италии нацелились на звезду Украины. Его не хотят отпускать
Два топ-клуба Италии нацелились на звезду Украины. Его не хотят отпускать
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Другие виды | 30.11.2025, 13:02
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30.11.2025, 19:51
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 14
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 41
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем