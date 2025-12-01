Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
01 декабря 2025, 12:10 |
КИВУ: «Выиграть 5:0 – это нормально, а если проиграешь – катастрофа»

«Интер» уверенно обыграл «Пизу»

КИВУ: «Выиграть 5:0 – это нормально, а если проиграешь – катастрофа»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Пизой» (2:1) в матче 13-го тура Серии А.

– Как вы справляетесь с этим моментом?

– Мы знаем, как справляться с критикой в «Интере». Выиграть 5:0 – это нормально, 4:1 – пропустить один гол, 2:1 – это удача, а если проиграешь – катастрофа. Мы это знаем и принимаем ответственность. Было немного разочарования из-за последних двух матчей, но мы смогли отлично отреагировать.

– Лаутаро ответил на критику…

– Нужно сохранять определенный баланс в отношении Лаутаро. Все команды хотели бы иметь такого нападающего. Лаутаро – победитель, он отдает сердце, чувствует ответственность, хочет побеждать. Это он, наш капитан, и проблем никогда не было. Если и были, то только внешне.

– Как оцениваете игру Луиса Энрике и Диуфа?

– Луис Энрике и Диуф сыграли хорошо. Первый вернулся в стартовый состав, а второй силен в дуэлях «один в один». Если поставить его пятым, можно что-то пропустить. Но по структуре, скорости и физической подготовке он способен справиться и с этим. Он никогда не страдал. Мне понравилась его личность и желание добавить что-то команде, которое он демонстрирует каждый день. Он всегда тренируется на максимум и стремится внести свой вклад в клуб.

– Замены повлияли на игру?

– Замены вошли хорошо. Команда знает, как распознавать моменты. Иметь решения во время матча сегодня чрезвычайно важно, поэтому те, кто выходит на замену, имеют большое значение. Сегодня замененные игроки внесли важный вклад.

Интер Милан Пиза Серия A чемпионат Италии по футболу Кристиан Киву
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
