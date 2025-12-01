Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: 20-летний воспитанник Динамо потерял мотивацию играть в футбол
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 16:37 |
Источник: 20-летний воспитанник Динамо потерял мотивацию играть в футбол

Назар Балаба покинул ЮКСА и не собирается возвращаться в расположение ровенского «Вереса»

НК Верес Ровно. Назар Балаба

Защитник ровенского «Вереса» Назар Балаба покинул клуб Первой лиги – ФК ЮКСА, где играл на правах аренды. Об этом сообщила SportArena.

По информации источника, несмотря на контракт с представителем Украинской Премьер-лиги, 20-летний футболист не собирается возвращаться в расположение «Вереса». Причина – Назар якобы потерял мотивацию играть в футбол.

Балаба до февраля 2025 года находился в структуре киевского «Динамо», где играл за команды U-17 и U-19. Во время зимнего трансферного окна перебрался в «Верес» за 20 тысяч евро и подписал контракт на три года.

В нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Первой лиги, однако результативными действиями не отличался.

ЮКСА занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 балла после 18 туров. В ближайшем матче, который состоится в марте 2026 года, клуб из Тарасовки сыграет на выезде проти одесского «Черноморца».

Николай Тытюк Источник: Sportarena
