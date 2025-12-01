ВИДЕО. Массовое использование фаеров на трибунах сорвало матч Аякса
Акция фанатов обернулась хаосом
Фанаты «Аякса» сорвали матч 14-го тура чемпионата Нидерландов между амстердамским клубом и «Гронингеном».
Судья Бас Нейхус остановил встречу на 5-й минуте после того, как на секторе активных болельщиков «Аякса» массово зажгли файеры. Таким образом фанаты хотели почтить память умершего сторонника команды.
Пауза длилась более 40 минут, однако после попытки возобновить игру беспорядки продолжились. В итоге было принято решение перенести матч.
«Аякс» считает произошедшее на стадионе возмутительным. Мы приносим извинения всем, кто так или иначе пострадал. Безопасность зрителей и игроков была поставлена под угрозу. Это недопустимо. Мы решительно дистанцируемся от подобного поведения. Пиротехнике не место на стадионе, – говорится в заявлении «Аякса».
#AjaxGroningen definitief gestaakt #ajax #ajagro pic.twitter.com/HcjYtk7O2M— AjaxFanzone.NL (@AjaxFanzoneNL) November 30, 2025
