Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Массовое использование фаеров на трибунах сорвало матч Аякса
Нидерланды
01 декабря 2025, 04:34 | Обновлено 01 декабря 2025, 04:36
68
0

ВИДЕО. Массовое использование фаеров на трибунах сорвало матч Аякса

Акция фанатов обернулась хаосом

01 декабря 2025, 04:34 | Обновлено 01 декабря 2025, 04:36
68
0
ВИДЕО. Массовое использование фаеров на трибунах сорвало матч Аякса
PRO SHOTS

Фанаты «Аякса» сорвали матч 14-го тура чемпионата Нидерландов между амстердамским клубом и «Гронингеном».

Судья Бас Нейхус остановил встречу на 5-й минуте после того, как на секторе активных болельщиков «Аякса» массово зажгли файеры. Таким образом фанаты хотели почтить память умершего сторонника команды.

Пауза длилась более 40 минут, однако после попытки возобновить игру беспорядки продолжились. В итоге было принято решение перенести матч.

«Аякс» считает произошедшее на стадионе возмутительным. Мы приносим извинения всем, кто так или иначе пострадал. Безопасность зрителей и игроков была поставлена под угрозу. Это недопустимо. Мы решительно дистанцируемся от подобного поведения. Пиротехнике не место на стадионе, – говорится в заявлении «Аякса».

По теме:
ФОТО. Дерби Севильи и Бетиса прервано на 87-й минуте. Что произошло?
Едва восстановившись после инсульта, погиб директор стадиона во Львове
Нападающий Астон Виллы пострадал из-за инцидента с фанатами Янг Бойз
Аякс фанаты пиротехника беспорядки чемпионат Нидерландов по футболу Гронинген
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30 ноября 2025, 08:40 13
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление

Президент клуба официально представил нового наставника

ФОТО. Лунин поразил звезд Реала. За что украинца расхвалили мадридцы?
Футбол | 01 декабря 2025, 03:02 0
ФОТО. Лунин поразил звезд Реала. За что украинца расхвалили мадридцы?
ФОТО. Лунин поразил звезд Реала. За что украинца расхвалили мадридцы?

Андрей опубликовал новое фото в Инстаграме

Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Другие виды | 30.11.2025, 13:02
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Авто/мото | 30.11.2025, 19:42
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30.11.2025, 07:00
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
29.11.2025, 16:33 2
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 16
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 40
Футбол
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
29.11.2025, 08:15 15
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем