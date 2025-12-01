Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оценки украинцев: сколько получили Цыганков и Ванат за ничью с Реалом
Испания
01 декабря 2025, 03:20 | Обновлено 01 декабря 2025, 03:21
158
0

Оценки украинцев: сколько получили Цыганков и Ванат за ничью с Реалом

Кто из экс-динамовцев был лучше?

01 декабря 2025, 03:20 | Обновлено 01 декабря 2025, 03:21
158
0
Оценки украинцев: сколько получили Цыганков и Ванат за ничью с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» в домашнем матче 14-го тура Ла Лиги сыграла вничью с мадридским «Реалом» (1:1).

Украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе и провели на поле 83 и 72 минуты соответственно.

Статистика Виктора Цыганкова:

За отведенное время Цыганков сумел отметиться результативной передачей, 42 раза коснулся мяча, создал 2 голевых момента, нанес 1 удар в створ ворот, выиграл 1 из 6 единоборств, совершил 7 подборов мяча, допустил 13 потерь и отдал 32 передачи, из которых 26 оказались точными (81% точности).

Статистика Владислава Ваната:

Ванат получил желтую карточку, 28 раз коснулся мяча, нанес 1 удар в створ ворот, упустил 1 явный голевой момент, выиграл 5 из 9 дуэлей, совершил 3 подбора мяча, допустил 9 потерь и отдал 15 передач, из которых 12 были точными (80% точности).

По итогам встречи аналитический портал Sofascore оценил игру Виктора в 6,8 балла, а Владислава – в 6,6 балла.

По теме:
ФОТО. Сын легенды Реала осуществил громкий дебют
АЛОНСО – о ничьей: «Нам важно сохранять единство»
Олимпиакос победил, но Яремчук разочаровывает. Какая оценка у Романа?
Реал Мадрид Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат Ла Лига оценки SofaScore
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30 ноября 2025, 19:51 6
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе

Исполняющий обязанности главного тренера киевлян рассчитывает на Самбу Диалло

ФОТО. Лунин поразил звезд Реала. За что украинца расхвалили мадридцы?
Футбол | 01 декабря 2025, 03:02 0
ФОТО. Лунин поразил звезд Реала. За что украинца расхвалили мадридцы?
ФОТО. Лунин поразил звезд Реала. За что украинца расхвалили мадридцы?

Андрей опубликовал новое фото в Инстаграме

ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Футбол | 30.11.2025, 04:02
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Футбол | 30.11.2025, 12:12
Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Баскетбол | 30.11.2025, 20:51
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
29.11.2025, 16:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем