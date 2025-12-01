Оценки украинцев: сколько получили Цыганков и Ванат за ничью с Реалом
Кто из экс-динамовцев был лучше?
«Жирона» в домашнем матче 14-го тура Ла Лиги сыграла вничью с мадридским «Реалом» (1:1).
Украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе и провели на поле 83 и 72 минуты соответственно.
Статистика Виктора Цыганкова:
За отведенное время Цыганков сумел отметиться результативной передачей, 42 раза коснулся мяча, создал 2 голевых момента, нанес 1 удар в створ ворот, выиграл 1 из 6 единоборств, совершил 7 подборов мяча, допустил 13 потерь и отдал 32 передачи, из которых 26 оказались точными (81% точности).
Статистика Владислава Ваната:
Ванат получил желтую карточку, 28 раз коснулся мяча, нанес 1 удар в створ ворот, упустил 1 явный голевой момент, выиграл 5 из 9 дуэлей, совершил 3 подбора мяча, допустил 9 потерь и отдал 15 передач, из которых 12 были точными (80% точности).
По итогам встречи аналитический портал Sofascore оценил игру Виктора в 6,8 балла, а Владислава – в 6,6 балла.
🇪🇸 | Another draw for Real Madrid— Sofascore Football (@Sofascore) November 30, 2025
• xG: 1.13 – 2.62
• Shots (on target): 10 (4) – 25 (4)
• Big chances: 2 – 2
• Touches in opp. box: 15 – 51
• Possession: 40% – 60%
For the first time since February, Los Blancos go three consecutive LaLiga matches without a win, leaving… pic.twitter.com/dED9gAjTXK
