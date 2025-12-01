Оценки украинцев: сколько получили Цыганков и Ванат за ничью с Реалом

«Жирона» в домашнем матче 14-го тура Ла Лиги сыграла вничью с мадридским «Реалом» (1:1).

Украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе и провели на поле 83 и 72 минуты соответственно.

Статистика Виктора Цыганкова :

За отведенное время Цыганков сумел отметиться результативной передачей, 42 раза коснулся мяча, создал 2 голевых момента, нанес 1 удар в створ ворот, выиграл 1 из 6 единоборств, совершил 7 подборов мяча, допустил 13 потерь и отдал 32 передачи, из которых 26 оказались точными (81% точности).

Статистика Владислава Ваната :

Ванат получил желтую карточку, 28 раз коснулся мяча, нанес 1 удар в створ ворот, упустил 1 явный голевой момент, выиграл 5 из 9 дуэлей, совершил 3 подбора мяча, допустил 9 потерь и отдал 15 передач, из которых 12 были точными (80% точности).

По итогам встречи аналитический портал Sofascore оценил игру Виктора в 6,8 балла, а Владислава – в 6,6 балла.