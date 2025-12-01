Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 декабря 2025, 06:23 | Обновлено 01 декабря 2025, 06:31
Как выглядит таблица АПЛ после лондонского дерби между Арсеналом и Челси

В Английской Премьер-лиге проведено 13 туров, и плотность очень высокая

Как выглядит таблица АПЛ после лондонского дерби между Арсеналом и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В Английской Премьер-лиге проведено 13 туров, и изменилась турнирная таблица.

13-й тур состоялся 29–30 ноября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

В центральном матче тура Арсенал и Челси разошлись миром (1:1). Ман Сити вырвал победу у Лидса (3:2).

Арсенал лидирует в АПЛ, имея в активе 30 очков. Далее идут: Манчестер Сити (25), Челси и Астон Вилла (по 24).

Явным аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 13 туров. Также в опасной зоне: Вест Хэм, Лидс (по 11), Бернли (10).

АПЛ. 13-й тур

  • 29.11. 17:00 Брентфорд – Бернли – 3:1
  • 29.11. 17:00 Манчестер Сити – Лидс – 3:2
  • 29.11. 17:00 Сандерленд – Борнмут – 3:2
  • 29.11. 19:30 Эвертон – Ньюкасл – 1:4
  • 29.11. 22:00 Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2
  • 30.11. 14:00 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • 30.11. 16:05 Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0
  • 30.11. 16:05 Вест Хэм – Ливерпуль – 0:2
  • 30.11. 16:05 Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2
  • 30.11. 18:30 Челси – Арсенал – 1:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 13 9 3 1 25 - 7 03.12.25 21:30 Арсенал - Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас 30
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27 - 12 02.12.25 21:30 Фулхэм - Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити 25
3 Челси 13 7 3 3 24 - 12 03.12.25 22:15 Лидс - Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд 24
4 Астон Вилла 13 7 3 3 16 - 11 03.12.25 21:30 Брайтон - Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити 24
5 Брайтон 13 6 4 3 21 - 16 03.12.25 21:30 Брайтон - Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон 22
6 Сандерленд 13 6 4 3 17 - 13 03.12.25 22:15 Ливерпуль - Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд 22
7 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21 - 20 04.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон 21
8 Ливерпуль 13 7 0 6 20 - 20 03.12.25 22:15 Ливерпуль - Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль 21
9 Кристал Пэлас 13 5 5 3 17 - 11 03.12.25 21:30 Бёрнли - Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас 20
10 Брентфорд 13 6 1 6 21 - 20 03.12.25 21:30 Арсенал - Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль 19
11 Борнмут 13 5 4 4 21 - 23 02.12.25 21:30 Борнмут - Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест 19
12 Тоттенхэм 13 5 3 5 21 - 16 02.12.25 22:15 Ньюкасл - Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм 18
13 Ньюкасл 13 5 3 5 17 - 16 02.12.25 22:15 Ньюкасл - Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14 - 17 02.12.25 21:30 Борнмут - Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15 - 17 02.12.25 21:30 Фулхэм - Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм 17
16 Ноттингем Форест 13 3 3 7 13 - 22 03.12.25 21:30 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест 12
17 Вест Хэм 13 3 2 8 15 - 27 04.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм 11
18 Лидс 13 3 2 8 13 - 25 03.12.25 22:15 Лидс - Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм 11
19 Бёрнли 13 3 1 9 15 - 27 03.12.25 21:30 Бёрнли - Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли 10
20 Вулверхэмптон 13 0 2 11 7 - 28 03.12.25 21:30 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли 2
Полная таблица

