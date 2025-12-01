Как выглядит таблица АПЛ после лондонского дерби между Арсеналом и Челси

В Английской Премьер-лиге проведено 13 туров, и изменилась турнирная таблица.

13-й тур состоялся 29–30 ноября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В центральном матче тура Арсенал и Челси разошлись миром (1:1). Ман Сити вырвал победу у Лидса (3:2).

Арсенал лидирует в АПЛ, имея в активе 30 очков. Далее идут: Манчестер Сити (25), Челси и Астон Вилла (по 24).

Явным аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 13 туров. Также в опасной зоне: Вест Хэм, Лидс (по 11), Бернли (10).

АПЛ. 13-й тур

29.11. 17:00 Брентфорд – Бернли – 3:1

29.11. 17:00 Манчестер Сити – Лидс – 3:2

29.11. 17:00 Сандерленд – Борнмут – 3:2

29.11. 19:30 Эвертон – Ньюкасл – 1:4

29.11. 22:00 Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2

30.11. 14:00 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2

30.11. 16:05 Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0

30.11. 16:05 Вест Хэм – Ливерпуль – 0:2

30.11. 16:05 Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2

30.11. 18:30 Челси – Арсенал – 1:1

Турнирная таблица