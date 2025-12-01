Как выглядит таблица АПЛ после лондонского дерби между Арсеналом и Челси
В Английской Премьер-лиге проведено 13 туров, и плотность очень высокая
В Английской Премьер-лиге проведено 13 туров, и изменилась турнирная таблица.
13-й тур состоялся 29–30 ноября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В центральном матче тура Арсенал и Челси разошлись миром (1:1). Ман Сити вырвал победу у Лидса (3:2).
Арсенал лидирует в АПЛ, имея в активе 30 очков. Далее идут: Манчестер Сити (25), Челси и Астон Вилла (по 24).
Явным аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 13 туров. Также в опасной зоне: Вест Хэм, Лидс (по 11), Бернли (10).
АПЛ. 13-й тур
- 29.11. 17:00 Брентфорд – Бернли – 3:1
- 29.11. 17:00 Манчестер Сити – Лидс – 3:2
- 29.11. 17:00 Сандерленд – Борнмут – 3:2
- 29.11. 19:30 Эвертон – Ньюкасл – 1:4
- 29.11. 22:00 Тоттенхэм – Фулхэм – 1:2
- 30.11. 14:00 Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:2
- 30.11. 16:05 Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:0
- 30.11. 16:05 Вест Хэм – Ливерпуль – 0:2
- 30.11. 16:05 Ноттингем Форест – Брайтон – 0:2
- 30.11. 18:30 Челси – Арсенал – 1:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|13
|9
|3
|1
|25 - 7
|03.12.25 21:30 Арсенал - Брентфорд30.11.25 Челси 1:1 Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас
|30
|2
|Манчестер Сити
|13
|8
|1
|4
|27 - 12
|02.12.25 21:30 Фулхэм - Манчестер Сити29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити
|25
|3
|Челси
|13
|7
|3
|3
|24 - 12
|03.12.25 22:15 Лидс - Челси30.11.25 Челси 1:1 Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд
|24
|4
|Астон Вилла
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|03.12.25 21:30 Брайтон - Астон Вилла30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити
|24
|5
|Брайтон
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|03.12.25 21:30 Брайтон - Астон Вилла30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон
|22
|6
|Сандерленд
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|03.12.25 22:15 Ливерпуль - Сандерленд29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд
|22
|7
|Манчестер Юнайтед
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|04.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|7
|0
|6
|20 - 20
|03.12.25 22:15 Ливерпуль - Сандерленд30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль
|21
|9
|Кристал Пэлас
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|03.12.25 21:30 Бёрнли - Кристал Пэлас30.11.25 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас
|20
|10
|Брентфорд
|13
|6
|1
|6
|21 - 20
|03.12.25 21:30 Арсенал - Брентфорд29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль
|19
|11
|Борнмут
|13
|5
|4
|4
|21 - 23
|02.12.25 21:30 Борнмут - Эвертон29.11.25 Сандерленд 3:2 Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест
|19
|12
|Тоттенхэм
|13
|5
|3
|5
|21 - 16
|02.12.25 22:15 Ньюкасл - Тоттенхэм29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм
|18
|13
|Ньюкасл
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|02.12.25 22:15 Ньюкасл - Тоттенхэм29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм
|18
|14
|Эвертон
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|02.12.25 21:30 Борнмут - Эвертон29.11.25 Эвертон 1:4 Ньюкасл24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм
|18
|15
|Фулхэм
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|02.12.25 21:30 Фулхэм - Манчестер Сити29.11.25 Тоттенхэм 1:2 Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм
|17
|16
|Ноттингем Форест
|13
|3
|3
|7
|13 - 22
|03.12.25 21:30 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест30.11.25 Ноттингем Форест 0:2 Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест
|12
|17
|Вест Хэм
|13
|3
|2
|8
|15 - 27
|04.12.25 22:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм30.11.25 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм
|11
|18
|Лидс
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|03.12.25 22:15 Лидс - Челси29.11.25 Манчестер Сити 3:2 Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм
|11
|19
|Бёрнли
|13
|3
|1
|9
|15 - 27
|03.12.25 21:30 Бёрнли - Кристал Пэлас29.11.25 Брентфорд 3:1 Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли
|10
|20
|Вулверхэмптон
|13
|0
|2
|11
|7 - 28
|03.12.25 21:30 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест30.11.25 Астон Вилла 1:0 Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли
|2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фабио Уордли стремится провести бой с украинским чемпионом
«Галактикос» не смогли победить в третьем подряд матче чемпионата