Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 декабря 2025, 01:07
3

ФОТО. Экс-одноклубник Шевченко по Милану показал свою жену. Она – топ

Андрей Шевченко составлял ударный дуэт с Кака

ФОТО. Экс-одноклубник Шевченко по Милану показал свою жену. Она – топ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кака и Андрей Шевченко

Бывший футболист «Милана» и одноклубник Андрея Шевченко Кака опубликовал в Instagram романтическое фото со своей женой Каролиной Лейте.

Пост сразу привлек внимание фанатов, ведь бразилец редко показывает личную жизнь.

«30.11. Сегодня исполняется 6 лет нашему браку. Это годы, прожитые вместе, годы, в которые мы строили отношения на прочном фундаменте. Благодаря Ему все становится на свои места. Это отношения, наполненные радостью быть рядом, желанием служить друг другу, ведь самое важное – не «я», а «мы»! Союз, основанный на любви, терпении, радости, прощении, милосердии, сострадании и благодати. Пусть эти 6 лет превратятся в долгие-долгие годы, потому что жить жизнь рядом с тобой – это невероятно, по-настоящему прекрасно. Я люблю тебя! Навсегда!», – написано в общей публикации.

Каролина Лейте – бразильская модель и инфлюенсер. Пара поженилась после развода Кака с Каролин Селико, и, судя по публикациям, в их отношениях царит полная гармония.

Brian
Давненько про нього нічого не відомо.
P.S. Світлошкірі бразильянки помітно вирізняються соціальним статусом і красою серед основного населення країни.
Наш герой Сергей Ребров
А мне кажется, что Кака - топ, какой красивый мужчина. Секс
ona_proigraet
красивая пара
