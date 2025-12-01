ФОТО. Экс-одноклубник Шевченко по Милану показал свою жену. Она – топ
Андрей Шевченко составлял ударный дуэт с Кака
Бывший футболист «Милана» и одноклубник Андрея Шевченко Кака опубликовал в Instagram романтическое фото со своей женой Каролиной Лейте.
Пост сразу привлек внимание фанатов, ведь бразилец редко показывает личную жизнь.
«30.11. Сегодня исполняется 6 лет нашему браку. Это годы, прожитые вместе, годы, в которые мы строили отношения на прочном фундаменте. Благодаря Ему все становится на свои места. Это отношения, наполненные радостью быть рядом, желанием служить друг другу, ведь самое важное – не «я», а «мы»! Союз, основанный на любви, терпении, радости, прощении, милосердии, сострадании и благодати. Пусть эти 6 лет превратятся в долгие-долгие годы, потому что жить жизнь рядом с тобой – это невероятно, по-настоящему прекрасно. Я люблю тебя! Навсегда!», – написано в общей публикации.
Каролина Лейте – бразильская модель и инфлюенсер. Пара поженилась после развода Кака с Каролин Селико, и, судя по публикациям, в их отношениях царит полная гармония.
P.S. Світлошкірі бразильянки помітно вирізняються соціальним статусом і красою серед основного населення країни.