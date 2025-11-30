Звездный футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сравнял счет в матче 14-го тура Ла Лиги против «Жироны».

Французский нападающий спокойно реализовал ударом с пенальти на 67-й минуте, хотя голкипер каталонского клуба угадал угол.

За 20 минут до завершения матча счет равен – 1:1.

В этом сезоне Килиан уже оформил 23 гола на клубном уровне, а также француз отдал три ассиста.

ВИДЕО. Винисиус заработал, Мбаппе забил. Реал сравнял счет с Жироной