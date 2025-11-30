Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Винисиус заработал, Мбаппе забил. Реал сравнял счет с Жироной
Испания
30 ноября 2025, 23:32 | Обновлено 30 ноября 2025, 23:45
175
1

Мадридский клуб воспользовался ударом с пенальти

30 ноября 2025, 23:32 | Обновлено 30 ноября 2025, 23:45
175
1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сравнял счет в матче 14-го тура Ла Лиги против «Жироны».

Французский нападающий спокойно реализовал ударом с пенальти на 67-й минуте, хотя голкипер каталонского клуба угадал угол.

За 20 минут до завершения матча счет равен – 1:1.

В этом сезоне Килиан уже оформил 23 гола на клубном уровне, а также француз отдал три ассиста.

Килиан Мбаппе Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Geels5
Левый пенальти ( нарисованный Вини) реализовали . Ванат не использовал выход на вратаря .
Ответить
0
