Испания30 ноября 2025, 23:32 | Обновлено 30 ноября 2025, 23:45
175
1
ВИДЕО. Винисиус заработал, Мбаппе забил. Реал сравнял счет с Жироной
Мадридский клуб воспользовался ударом с пенальти
30 ноября 2025, 23:32 | Обновлено 30 ноября 2025, 23:45
175
Звездный футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сравнял счет в матче 14-го тура Ла Лиги против «Жироны».
Французский нападающий спокойно реализовал ударом с пенальти на 67-й минуте, хотя голкипер каталонского клуба угадал угол.
За 20 минут до завершения матча счет равен – 1:1.
В этом сезоне Килиан уже оформил 23 гола на клубном уровне, а также француз отдал три ассиста.
ВИДЕО. Винисиус заработал, Мбаппе забил. Реал сравнял счет с Жироной
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2025, 04:02 36
Юлия Леус побывала на матче ПСЖ
Другие виды | 30 ноября 2025, 13:02 5
Матвей Строгалев успешно выступил на чемпионате Украины по легкой атлетике
Футбол | 30.11.2025, 17:28
Футбол | 30.11.2025, 23:02
Футбол | 30.11.2025, 08:29
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Левый пенальти ( нарисованный Вини) реализовали . Ванат не использовал выход на вратаря .
Популярные новости
29.11.2025, 05:44 21
30.11.2025, 19:42 19
29.11.2025, 19:13 12
29.11.2025, 04:59 1
29.11.2025, 07:53 16
30.11.2025, 07:49 2
29.11.2025, 08:15 15
30.11.2025, 03:15 1