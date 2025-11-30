Ванат и Цыганков. Мичел назвал стартовый состав Жироны на матч против Реала

Украинские футболисты каталонской Жироны Владислав Ванат (форвард) и Виктор Цыганков (вингер) выйдут в стартовом составе команды на матч 14-го тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Реала.

Наставник жиронцев Мичел не сможет рассчитывать в этой встрече на Кристиана Стуани. Уругвайский нападающий выпал на четыре недели из-за проблем с левой ногой.

Ворота красно-белых будет защищать Пауло Гассанига – украинский голкипер Владислав Крапивцов остался в резерве.

В запасе у Реала присутствует вратарь сборной Украины Андрей Лунин. Хаби Алонсо вместо Лунина выпустит Тибо Куртуа.

Поединок Жироны и Реала начнется 30 ноября на стадионе Монтиливи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Стартовые составы на матч Жирона – Реала: