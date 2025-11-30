Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат и Цыганков. Мичел назвал стартовый состав Жироны на матч против Реала
Испания
30 ноября 2025, 21:10 | Обновлено 30 ноября 2025, 21:18
702
0

Ванат и Цыганков. Мичел назвал стартовый состав Жироны на матч против Реала

Владислав и Виктор выйдут в старте каталонцев на поединок 14-го тура Ла Лиги 2025/26

30 ноября 2025, 21:10 | Обновлено 30 ноября 2025, 21:18
702
0
Ванат и Цыганков. Мичел назвал стартовый состав Жироны на матч против Реала
Коллаж Sport.ua

Украинские футболисты каталонской Жироны Владислав Ванат (форвард) и Виктор Цыганков (вингер) выйдут в стартовом составе команды на матч 14-го тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Реала.

Наставник жиронцев Мичел не сможет рассчитывать в этой встрече на Кристиана Стуани. Уругвайский нападающий выпал на четыре недели из-за проблем с левой ногой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ворота красно-белых будет защищать Пауло Гассанига – украинский голкипер Владислав Крапивцов остался в резерве.

В запасе у Реала присутствует вратарь сборной Украины Андрей Лунин. Хаби Алонсо вместо Лунина выпустит Тибо Куртуа.

Поединок Жироны и Реала начнется 30 ноября на стадионе Монтиливи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Стартовые составы на матч Жирона – Реала:

По теме:
Стало известно, сыграет ли Лунин за Реал против Жироны в матче Ла Лиги
ФОТО. У Луниных уже новогодняя атмосфера. Жена вратаря Реала показала елку
Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мичел (Мигель Анхель Санчес) стартовые составы Хаби Алонсо Андрей Лунин Владислав Ванат Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30 ноября 2025, 11:26 0
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики

Коуч пообщался с журналистами после матча чемпионата Португалии

Челси – Арсенал – 1:1. За что удален Кайседо. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30 ноября 2025, 21:05 0
Челси – Арсенал – 1:1. За что удален Кайседо. Видео голов и обзор матча
Челси – Арсенал – 1:1. За что удален Кайседо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги

ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Футбол | 30.11.2025, 04:02
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Тренер Жироны: «Этот украинец точно не сыграет с Реалом»
Футбол | 29.11.2025, 23:59
Тренер Жироны: «Этот украинец точно не сыграет с Реалом»
Тренер Жироны: «Этот украинец точно не сыграет с Реалом»
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Биатлон | 30.11.2025, 18:51
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
29.11.2025, 11:21 18
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем