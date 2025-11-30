Ванат и Цыганков. Мичел назвал стартовый состав Жироны на матч против Реала
Владислав и Виктор выйдут в старте каталонцев на поединок 14-го тура Ла Лиги 2025/26
Украинские футболисты каталонской Жироны Владислав Ванат (форвард) и Виктор Цыганков (вингер) выйдут в стартовом составе команды на матч 14-го тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Реала.
Наставник жиронцев Мичел не сможет рассчитывать в этой встрече на Кристиана Стуани. Уругвайский нападающий выпал на четыре недели из-за проблем с левой ногой.
Ворота красно-белых будет защищать Пауло Гассанига – украинский голкипер Владислав Крапивцов остался в резерве.
В запасе у Реала присутствует вратарь сборной Украины Андрей Лунин. Хаби Алонсо вместо Лунина выпустит Тибо Куртуа.
Поединок Жироны и Реала начнется 30 ноября на стадионе Монтиливи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Стартовые составы на матч Жирона – Реала:
