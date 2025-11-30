ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ

Футболистка Алиша Леманн опубликовала в Instagram трогательную серию фото вместе со своей мамой Сарой Гуггисберг.

30 ноября мама футболистки «Комо» и сборной Швейцарии отмечает свой день рождения.

В подписи к публикации Леманн написала искренние слова благодарности и пожеланий маме: «С днем рождения самого важного человека в моей жизни, я так сильно люблю тебя, мамочка! Спасибо тебе за все, что ты всегда делаешь для меня, и за то, что всегда поддерживаешь меня. Ты самый красивый человек – внутри и снаружи. Я люблю тебя безмерно!».

Подписчики не смогли пройти мимо: сотни комментариев, десятки тысяч лайков и волна поддержки.

Многие отметили, насколько важны такие семейные моменты для спортсменов, чья жизнь проходит в ритме матчей, переездов и тренировок.

Этот пост – напоминание о том, что за ярким образом звезды соцсетей стоят простые человеческие ценности: семья, близкие, любовь и благодарность.