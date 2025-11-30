Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
Другие новости
30 ноября 2025, 20:51 |
2335
1

ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ

Алиша Леманн знакомит со своей мамой

30 ноября 2025, 20:51 |
2335
1 Comments
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
Instagram. Алиша Леманн с мамой

Футболистка Алиша Леманн опубликовала в Instagram трогательную серию фото вместе со своей мамой Сарой Гуггисберг.

30 ноября мама футболистки «Комо» и сборной Швейцарии отмечает свой день рождения.

В подписи к публикации Леманн написала искренние слова благодарности и пожеланий маме: «С днем рождения самого важного человека в моей жизни, я так сильно люблю тебя, мамочка! Спасибо тебе за все, что ты всегда делаешь для меня, и за то, что всегда поддерживаешь меня. Ты самый красивый человек – внутри и снаружи. Я люблю тебя безмерно!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики не смогли пройти мимо: сотни комментариев, десятки тысяч лайков и волна поддержки.

Многие отметили, насколько важны такие семейные моменты для спортсменов, чья жизнь проходит в ритме матчей, переездов и тренировок.

Этот пост – напоминание о том, что за ярким образом звезды соцсетей стоят простые человеческие ценности: семья, близкие, любовь и благодарность.

По теме:
ФОТО. У Луниных уже новогодняя атмосфера. Жена вратаря Реала показала елку
ФОТО. Украинская теннисистка похвалилась новым роскошным авто
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
фото Алиша Леманн девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30 ноября 2025, 07:00 10
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы

Поговорим о нетипичном для «горняков» 18-летнем легионере Мохамаду Канте из Гамбии

Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Биатлон | 30 ноября 2025, 18:51 7
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете

Украинская команда финишировала 18-й

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30.11.2025, 09:07
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 30.11.2025, 20:48
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Хто з них хто?
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
29.11.2025, 11:21 18
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 27
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем