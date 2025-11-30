Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. У Луниных уже новогодняя атмосфера. Жена вратаря Реала показала елку
Другие новости
30 ноября 2025, 20:30 |
1212
3

ФОТО. У Луниных уже новогодняя атмосфера. Жена вратаря Реала показала елку

Анастасия Лунина опубликовала милые семейные кадры

30 ноября 2025, 20:30 |
1212
3 Comments
ФОТО. У Луниных уже новогодняя атмосфера. Жена вратаря Реала показала елку
Instagram. Анастасия и Андрей Лунины

Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея ЛунинаАнастасия Лунина – опубликовала в Instagram праздничные фото семьи у нарядной елки.

Все трое позируют в одинаковых зеленых пижамах, что добавило снимкам уютной рождественской атмосферы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пост мгновенно собрал тысячи лайков и множество комментариев. Подписчики восхищались елкой, образами и семейной гармонией: «Какая красота!», «Идеальная атмосфера», «Вы такие милые!».

Семья Лунина не только готовится к праздникам, но и дарит новогоднее настроение всем своим подписчикам.

По теме:
Ванат и Цыганков. Мичел назвал стартовый состав Жироны на матч против Реала
Стало известно, сыграет ли Лунин за Реал против Жироны в матче Ла Лиги
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
фото lifestyle Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 30 ноября 2025, 20:48 0
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 30 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
Футбол | 29 ноября 2025, 23:19 3
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»

Владислав рассказал, как когда-то покинул клуб Виктор Леоненко

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Биатлон | 30.11.2025, 18:51
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Тренер Жироны: «Этот украинец точно не сыграет с Реалом»
Футбол | 29.11.2025, 23:59
Тренер Жироны: «Этот украинец точно не сыграет с Реалом»
Тренер Жироны: «Этот украинец точно не сыграет с Реалом»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Это рождественская ёлка, а не новогодняя.
Ответить
0
locator-x
А на стіні то портрет Довбика?
Ответить
0
Алекс Бережной
 Скільки ще на спортивному сайті про футбол писати за цього луніна? За Сбірну України не грає, за Реал не грає, сидить в Іспанії поки триває війна...
Ответить
-1
Популярные новости
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
29.11.2025, 11:21 18
Футбол
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
29.11.2025, 20:14
Биатлон
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 20
Футбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем