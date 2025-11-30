ФОТО. У Луниных уже новогодняя атмосфера. Жена вратаря Реала показала елку

Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина – Анастасия Лунина – опубликовала в Instagram праздничные фото семьи у нарядной елки.

Все трое позируют в одинаковых зеленых пижамах, что добавило снимкам уютной рождественской атмосферы.

Пост мгновенно собрал тысячи лайков и множество комментариев. Подписчики восхищались елкой, образами и семейной гармонией: «Какая красота!», «Идеальная атмосфера», «Вы такие милые!».

Семья Лунина не только готовится к праздникам, но и дарит новогоднее настроение всем своим подписчикам.