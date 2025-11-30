«Быть скромными». Исак высказался после 1-го гола за Ливерпуль в АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
30 ноября 2025, 19:20 | Обновлено 30 ноября 2025, 19:49
174
0

Шведский форвард забил в ворота «Вест Хэма»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак прокомментировал победу над лондонским «Вест Хэмом» (2:0) в матче 13-го тура АПЛ, в котором забил первый гол в составе «красных» в чемпионате:

«Я осознаю, что мой гол долго ждали, и я пытался вернуться к своей лучшей форме. Я все еще на пути к этому, но я рад забить. Мы должны использовать эту победу для поднятия боевого духа, но также мы должны быть скромными.

У клуба сейчас сложный период, и нам нужно упорно работать, всегда. Одна победа не означает, что мы вернулись. Мы должны продолжать упорно работать и совершенствоваться, мы это знаем».

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
