«Быть скромными». Исак высказался после 1-го гола за Ливерпуль в АПЛ

Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак прокомментировал победу над лондонским «Вест Хэмом» (2:0) в матче 13-го тура АПЛ, в котором забил первый гол в составе «красных» в чемпионате:

«Я осознаю, что мой гол долго ждали, и я пытался вернуться к своей лучшей форме. Я все еще на пути к этому, но я рад забить. Мы должны использовать эту победу для поднятия боевого духа, но также мы должны быть скромными.

У клуба сейчас сложный период, и нам нужно упорно работать, всегда. Одна победа не означает, что мы вернулись. Мы должны продолжать упорно работать и совершенствоваться, мы это знаем».