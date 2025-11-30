Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
30.11.2025 15:00 – FT 2 : 3
Вильярреал
Испания
ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5

Игра 14-го тура Ла Лиги на Реале Арена завершилась со счетом 3:2 в пользу желтой субмарины

Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября Вильярреал на выезде выиграл матч-триллер 14-го тура Ла Лиги 2025/26 у команды Реал Сосьедад.

Встреча, которая прошла на Реале Арена в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:2 в пользу желтой субмарины.

Победный гол на 90+5-й минуте забил Альберто Молейро, который оформил дубль в этой игре.

Еще один мяч у гостей забил Айозе Перес, а у хозяев отличились Карлос Солер и Андер Барренечеа.

Вильярреал благодаря этой победе набрал 32 очка и поднялся на второе место в таблице чемпионата Испании. У Реала Сосьедад 16 пунктов и 10-я позиция.

Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 30 ноября

Реал Сосьедад – Вильярреал – 2:3

Голы: Солер, 60, Барренечеа, 87 – Перес, 31, Молейро, 57, 90+5

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Молейро (Вильярреал).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Реал Сосьедад), асcист Такэфуса Кубо.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Молейро (Вильярреал), асcист Айосе Перес Гуттьерес.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал), асcист Альфонсо Педраса.
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Вильярреал Реал Сосьедад Альберто Молейро Айосе Перес Андер Барренечеа Карлос Солер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
