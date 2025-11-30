ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5

30 ноября Вильярреал на выезде выиграл матч-триллер 14-го тура Ла Лиги 2025/26 у команды Реал Сосьедад.

Встреча, которая прошла на Реале Арена в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:2 в пользу желтой субмарины.

Победный гол на 90+5-й минуте забил Альберто Молейро, который оформил дубль в этой игре.

Еще один мяч у гостей забил Айозе Перес, а у хозяев отличились Карлос Солер и Андер Барренечеа.

Вильярреал благодаря этой победе набрал 32 очка и поднялся на второе место в таблице чемпионата Испании. У Реала Сосьедад 16 пунктов и 10-я позиция.

Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 30 ноября

Реал Сосьедад – Вильярреал – 2:3

Голы: Солер, 60, Барренечеа, 87 – Перес, 31, Молейро, 57, 90+5

Видеообзор матча