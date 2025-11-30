Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
30.11.2025 15:00 - : -
Вильярреал
Испания
30 ноября 2025, 08:55 | Обновлено 30 ноября 2025, 09:24
Реал Сосьедад – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 30 ноября и начнется в 15:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября на Реале Арена пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором Реал Сосьедад встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда была сильна при Альгуасиле. Именно этот тренер взял кубок Испании, первый с 80-х лет прошлого века, а также все-таки добился завоевания четвертого места в Примере, и сыграл в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, параллельно с последним пошел спад на внутренней арене. Он только усугубился в 2024/2025, по итогам которого футболисты откатились в нижнюю часть таблицы, а Иманоль был, пусть и с почестями, отправлен в отставку.

Его сменил в чем-то клон: тоже неизвестный, но свой, Серхио Франсиско. Тому было очень непросто, но при этом уже можно утверждать, что после пробуксовки его подопечные набрали обороты к концу осени. Достаточно сказать, что 3:1 на поле Осасуны стали уже четвертой победой (с учетом кубка) в пяти крайних матчах при 1:1 в гостях у Эльче.

Вильярреал

Клуб свой спад пережил в позапрошлом сезоне - тогда, на пике кризиса, на пост тренера вернули Марселино. Тот подтвердил свой класс, сразу переломив ситуацию. В той темпораде, правда, не успели отвоевать место в зоне еврокубков. Но в 2024/2025 уже было уверенно закреплено позицию в топ-5, наравне с Атлетиком.

Этот результат оказался достаточным, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Там, правда, испанцы разочаровывали, еле вырвав ничью с кризисным Ювентусом, проиграв всем остальным, даже дебютанту, Пафосу! На этой неделе с Боруссией в Дортмунде и вовсе был провал с итоговыми 0-4. При этом в Примере 2:1 с Мальоркой неделю назад были уже девятой победой. Там с 29 очками удается опережать Атлетико в гонке за третье место!

Статистика личных встреч

В семи крайних очных поединках клуб из Сан-Себастьяна выиграл четырежды при паре поражений. А в апреле стороны наконец-то закончили ничьей 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают пару как равную. Но все же гости явно стабильнее, и класс у них высокий - рискнем поставить на их выездную победу, но с форой 0 (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Реал Сосьедад
30 ноября 2025 -
15:00
Вильярреал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
