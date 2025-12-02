Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо: «Я все проиграл в казино, подробности говорить не хочу»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 08:17 |
1699
4

Легенда Динамо: «Я все проиграл в казино, подробности говорить не хочу»

Иван Яремчук имел проблемы в казино

02 декабря 2025, 08:17 |
1699
4 Comments
Легенда Динамо: «Я все проиграл в казино, подробности говорить не хочу»
ФК Динамо. Иван Яремчук

Иван Яремчук рассказал, что недавно устроил скандал в казино в Праге – из-за этого легенда «Динамо» оказался за решеткой на 1,5 месяца.

«Подробности говорить не хочу. Все и так знают, что я все проиграл в казино, поэтому зачем развивать эту тему», – отметил Яремчук.

В составе «Динамо» Яремчук был частью «команды Лобановского», с которой выиграл три чемпионата СССР, три Кубка СССР и Кубок обладателей кубков 1986 года.

Ранее легендарный футболист «Динамо» Иван Яремчук высказался об одном из лидеров киевского клуба Николае Шапаренко.

По теме:
Ван Леувен пояснил, как Кривбассу удалось шокировать Шахтер в матче УПЛ
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтер – Кривбасс в УПЛ: «Трудный день»
Одещина – Крижинка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Иван Яремчук чемпионат Украины по футболу казино
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Футбол | 01 декабря 2025, 07:44 5
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба

Йожеф считает, что клуб мог бы возглавить Максим Шацких

ЯМАЛЬ: Многие говорят, что снова смотрят футбол благодаря мне
Футбол | 02 декабря 2025, 05:51 3
ЯМАЛЬ: Многие говорят, что снова смотрят футбол благодаря мне
ЯМАЛЬ: Многие говорят, что снова смотрят футбол благодаря мне

Вингер Барселоны рассказал о своем стиле игры

Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Бокс | 01.12.2025, 07:25
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Неожиданное признание: Ямаль назвал главные цели в карьере
Футбол | 02.12.2025, 03:36
Неожиданное признание: Ямаль назвал главные цели в карьере
Неожиданное признание: Ямаль назвал главные цели в карьере
Суркис определился с будущим Костюка
Футбол | 01.12.2025, 18:38
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Якось пох
Ответить
+2
Gargantua
бывших лудоманов не бывает
Ответить
0
An124_Ukr
Та там кожен другий з того ДК ті казино бомбили ))))
Ответить
-2
Al Fredli
Динамівське серце болить.Ех Ваня, яким ти був ,свого часу, чудовим футболістом.Шо ж з тобою життя зробило?
Ответить
-2
Популярные новости
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
01.12.2025, 23:46 13
Футбол
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 180
Футбол
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем