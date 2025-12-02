Легенда Динамо: «Я все проиграл в казино, подробности говорить не хочу»

Иван Яремчук рассказал, что недавно устроил скандал в казино в Праге – из-за этого легенда «Динамо» оказался за решеткой на 1,5 месяца.

«Подробности говорить не хочу. Все и так знают, что я все проиграл в казино, поэтому зачем развивать эту тему», – отметил Яремчук.

В составе «Динамо» Яремчук был частью «команды Лобановского», с которой выиграл три чемпионата СССР, три Кубка СССР и Кубок обладателей кубков 1986 года.

Ранее легендарный футболист «Динамо» Иван Яремчук высказался об одном из лидеров киевского клуба Николае Шапаренко.