Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков стал лучшим игроком матча 12-го тура чемпионата Португалии с «Насьоналом» (2:1) по версии статистического портала Goal Point. За эту встречу 23-летний хавбек получил оценку 7.9 – самый высокий балл среди игроков обеих команд.

Свой выбор портал Goal Point объяснил так: «Судаков не принимал непосредственного участия в голах, которые привели к камбэку, но те, кто смотрел матч, не будут удивлены, что он стал лучшим игроком по нашим алгоритмам.

Украинец создал множество голевых моментов (7 передач, приведших к ударам по воротам, что является максимальным показателем текущего розыгрыша турнира), два из которых были явными нереализованными моментами. При этом он установил рекорд по количеству успешных дриблингов в одном матче чемпионата – 7».

Ранее бразильский журналист высоко оценил Судакова.