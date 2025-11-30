Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Португалия
30 ноября 2025, 16:41 |
1835
2

Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии

Украинский хавбек помог «Бенфике» добыть три очка

30 ноября 2025, 16:41 |
1835
2 Comments
Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков стал лучшим игроком матча 12-го тура чемпионата Португалии с «Насьоналом» (2:1) по версии статистического портала Goal Point. За эту встречу 23-летний хавбек получил оценку 7.9 – самый высокий балл среди игроков обеих команд.

Свой выбор портал Goal Point объяснил так: «Судаков не принимал непосредственного участия в голах, которые привели к камбэку, но те, кто смотрел матч, не будут удивлены, что он стал лучшим игроком по нашим алгоритмам.

Украинец создал множество голевых моментов (7 передач, приведших к ударам по воротам, что является максимальным показателем текущего розыгрыша турнира), два из которых были явными нереализованными моментами. При этом он установил рекорд по количеству успешных дриблингов в одном матче чемпионата – 7».

Ранее бразильский журналист высоко оценил Судакова.

По теме:
Легенда португальського футбола: «Судаков – переоцененный игрок»
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков Насьонал Фуншал
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Футбол | 29 ноября 2025, 19:43 0
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира

Футболиста хочет подписать «ПСЖ»

Полесье – Зоря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30 ноября 2025, 16:00 0
Полесье – Зоря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Зоря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды имеют длинные беспроигрышные серии

Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30.11.2025, 09:07
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Ворскла в последнем матче года разгромила Черноморец
Футбол | 29.11.2025, 19:54
Ворскла в последнем матче года разгромила Черноморец
Ворскла в последнем матче года разгромила Черноморец
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Другие виды | 30.11.2025, 13:02
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юрій Олексійович
Красава
Ответить
0
Artem_Ponomar
якби ще партнери реалізували моменти які він створює для них то він би взагалі був серед найкращих асистентів ліги
Ответить
0
Популярные новости
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 20
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Олимпийский сезон, конкуренция с первых гонок и норвежцы без братьев-легенд
Олимпийский сезон, конкуренция с первых гонок и норвежцы без братьев-легенд
29.11.2025, 06:42 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем