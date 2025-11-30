Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Динамо оказался за решеткой из-за скандала в казино
Украина. Премьер лига
Легенда Динамо оказался за решеткой из-за скандала в казино

Иван Яремчук рассказал о своих проблемах

Легенда Динамо оказался за решеткой из-за скандала в казино
ФК Динамо. Иван Яремчук

Легенда «Динамо» Иван Яремчук рассказал, как в октябре 2025 года попал в тюрьму в Польше.

– Иван Иванович, что с вами случилось, почему вас задержали, ведь ходят разные слухи?

– Поскандалили с менеджером в казино в Праге, чуть не подрались. Все дело было в фишках. Ну а так, как Чехия и Польша – это страны Евросоюза, меня арестовали в Кракове, куда я приехал накануне матча Украина – Азербайджан.

– Сколько вы просидели в тюрьме?

– Полтора месяца.

Ранее легендарный футболист «Динамо» Иван Яремчук высказался об одном из лидеров киевского клуба Николае Шапаренко.

Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
