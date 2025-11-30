Легенда Динамо оказался за решеткой из-за скандала в казино

Легенда «Динамо» Иван Яремчук рассказал, как в октябре 2025 года попал в тюрьму в Польше.

– Иван Иванович, что с вами случилось, почему вас задержали, ведь ходят разные слухи?

– Поскандалили с менеджером в казино в Праге, чуть не подрались. Все дело было в фишках. Ну а так, как Чехия и Польша – это страны Евросоюза, меня арестовали в Кракове, куда я приехал накануне матча Украина – Азербайджан.

– Сколько вы просидели в тюрьме?

– Полтора месяца.

