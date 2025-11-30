Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 15:51
Легионер клуба УПЛ дерзко отреагировал на отстранение от первой команды

Эйнел Соареш не сдержал эмоций

Легионер клуба УПЛ дерзко отреагировал на отстранение от первой команды
ФК ЛНЗ. Эйнел Соареш

Легионер черкасского ЛНЗ Эйнел Соареш отреагировал на свое отстранение от первой команды «фиолетовых» опубликовав stories в Instagram.

«Когда людям нечего против тебя использовать, они начинают что-то придумывать. Такова жизнь, но верующие никогда не колеблются. Позитив всегда», – написал легионер.

В нынешнем сезоне Эйнел провел семь матчей за «фиолетовые», не отличившись результативными действиями. Легионер перебрался в УПЛ в марте 2024 года с чемпионата Словакии.

