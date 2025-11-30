Украина. Премьер лига30 ноября 2025, 15:51 |
Легионер клуба УПЛ дерзко отреагировал на отстранение от первой команды
Эйнел Соареш не сдержал эмоций
Легионер черкасского ЛНЗ Эйнел Соареш отреагировал на свое отстранение от первой команды «фиолетовых» опубликовав stories в Instagram.
«Когда людям нечего против тебя использовать, они начинают что-то придумывать. Такова жизнь, но верующие никогда не колеблются. Позитив всегда», – написал легионер.
В нынешнем сезоне Эйнел провел семь матчей за «фиолетовые», не отличившись результативными действиями. Легионер перебрался в УПЛ в марте 2024 года с чемпионата Словакии.
