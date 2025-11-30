Где смотреть матч 14-го тура чемпионата Украины Эпицентр – Металлист 1925

30 ноября в 15:30 начнется матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Металлист 1925».

Местом проведения поединка станет арена «Левый Берег» в Киевской области. Главный арбитр – Клим Заброда.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

