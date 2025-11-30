Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 10:50
35
0

Где смотреть матч 14-го тура чемпионата Украины Эпицентр – Металлист 1925

Поединок Премьер-лиги состоится 30 ноября в 15:30 по киевскому времени

30 ноября 2025, 10:50
35
0
Где смотреть матч 14-го тура чемпионата Украины Эпицентр – Металлист 1925
Коллаж Sport.ua

30 ноября в 15:30 начнется матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Металлист 1925».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка станет арена «Левый Берег» в Киевской области. Главный арбитр – Клим Заброда.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.86 для «Эпицентра» и 1.76 для «Металлиста 1925». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский где смотреть
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
