Где смотреть матч 14-го тура чемпионата Украины Эпицентр – Металлист 1925
Поединок Премьер-лиги состоится 30 ноября в 15:30 по киевскому времени
30 ноября в 15:30 начнется матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Металлист 1925».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения поединка станет арена «Левый Берег» в Киевской области. Главный арбитр – Клим Заброда.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
