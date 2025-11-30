Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали
Украина. Премьер лига
Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали

Эйнел Соареш переведен в дубль ЛНЗ

30 ноября 2025, 10:29 |
1320
2 Comments
Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали
ФК ЛНЗ. Эйнел Соареш

Черкасский ЛНЗ отстранил вингера Эйнела Соареша от тренировочного процесса с первой командой. Такое решение принял генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк.

«Учитывая систематическое нарушение дисциплины и снижение игровых требований, руководством клуба было принято решение – отстранить Эйнела Соареша от тренировочного процесса с основной командой», – лаконично пишет пресс-служба черкасской команды.

По официальной информации, для получения необходимой тренировочной практики он будет направлен в юношескую команду U19. О других штрафных аспектах никакой информации нет.

В нынешнем сезоне Эйнел провел семь матчей за «фиолетовых», не отличившись результативными действиями. Легионер перебрался в УПЛ в марте 2024 года с чемпионата Словакии.

Эйнел Соареш ЛНЗ Черкассы Василий Каюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Комментарии 2
"У нинішньому сезоні Ейнел провів сім матчів за "фіолетових", не відзначившись результативними діями"
Зірковий легіонер. 
Спорт.уа запалює, як завжди!))
Ответить
+1
Перець
Динамо на замітку,  бо в нас останнім часом пів команди пішоходами стали на полі
Ответить
0
