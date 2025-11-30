Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали

Черкасский ЛНЗ отстранил вингера Эйнела Соареша от тренировочного процесса с первой командой. Такое решение принял генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк.

«Учитывая систематическое нарушение дисциплины и снижение игровых требований, руководством клуба было принято решение – отстранить Эйнела Соареша от тренировочного процесса с основной командой», – лаконично пишет пресс-служба черкасской команды.

По официальной информации, для получения необходимой тренировочной практики он будет направлен в юношескую команду U19. О других штрафных аспектах никакой информации нет.

В нынешнем сезоне Эйнел провел семь матчей за «фиолетовых», не отличившись результативными действиями. Легионер перебрался в УПЛ в марте 2024 года с чемпионата Словакии.