30 ноября на Балаидос пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Эспаньолом. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Сельта

Команда относительно недавно уже играла в Лиге Европы. И пробивалась там в плей-офф, где выбивала донецкий Шахтер. И, конечно, заманивая Рафу Бенитеса в 2023-м, хотели туда вернуться. Это и случилось, но уже при преемнике провалившегося мэтра, Клаудио Хиральдесе. Весной тот с подопечными закончил с 55 очками, на седьмой позиции.

Пробившись наконец-то в Лигу Европы, там испанцы начинали с поражения Штутгарту, но компенсировали там рядом последующих побед. В четверг с Лудогорцем, впрочем, уступили - 2:3. При этом в Примере футболисты из Виго начали с поражения, а дальше выдали семь ничьих, все при счете 1:1, и еще раз уступили Эльче. И лишь с октября наконец-то прибавили и там. 1:0 с Алавесом было третьей победой в четырех крайних турах, и только Барселоне на этом отрезке уступили 2:4.

Эспаньол

Клуб, при своих амбициях, дошел до того, что вылетел в Сегунде. Там его и возглавил Маноло Гонсалес. Он сумел с первой же попытки поднять подопечных в Ла Лигу, пусть и только через плей-офф. А потом сохранил прописку уже на более высоком уровне, хотя и опередили Леганес всего на два очка. Впрочем, 42 балла были в целом достойным результатом, тем более что по дополнительным показателям новичок занял итоговое четырнадцатое место, между Хетафе и Алавесом.

Сейчас каталонцы сумели заметно укрепить свои позиции. Более того, на данный момент они остаются претендентом на местом в зоне еврокубков. С учетом 2-1 дома с Севильей в прошлом туре теперь команда идет на шестой позиции с 21 очком, имея комфортный отрыв от не только от Хетафе, но и более опытных, Атлетика и Реала Сосьедад.

Статистика личных встреч

Оба поединка прошлого сезона были выиграны игроками Эспаньола.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам. Но гости в неплохой форме и способны тут не проиграть (коэффициент - 1,80).