Чемпионат Испании
Сельта
30.11.2025 19:30 – FT 0 : 1
Эспаньол
Испания
01 декабря 2025, 00:39 | Обновлено 01 декабря 2025, 00:45
ВИДЕО. Сельта уступила Эспаньолу с голом на последних минутах

Единственный гол забил Кике Гарсия на 86-й минуте матча

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура Ла Лиги Эспаньол на выезде обыграл Сельту со счетом 1:0.

Встреча состоялась 30 ноября на Эстадио Балаидос в Виго.

На 86-й минуте Карлос Гарсия воспользовался передачей Эспосито и поразил ворота хозяев поля (1:0).

Эспаньол входит в топ-6 (24 очка), а Сельта занимает 12-е место (16 пунктов)

Ла Лига. 14-й тур, 30 ноября 2025

Сельта – Эспаньол – 0:1

Гол: Кике Гарсия, 86

Видео гола и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Эспаньол), асcист Эдуардо Экспозито Хаэн.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
