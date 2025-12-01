Испания01 декабря 2025, 00:39 | Обновлено 01 декабря 2025, 00:45
ВИДЕО. Сельта уступила Эспаньолу с голом на последних минутах
Единственный гол забил Кике Гарсия на 86-й минуте матча
В матче 14-го тура Ла Лиги Эспаньол на выезде обыграл Сельту со счетом 1:0.
Встреча состоялась 30 ноября на Эстадио Балаидос в Виго.
На 86-й минуте Карлос Гарсия воспользовался передачей Эспосито и поразил ворота хозяев поля (1:0).
Эспаньол входит в топ-6 (24 очка), а Сельта занимает 12-е место (16 пунктов)
Ла Лига. 14-й тур, 30 ноября 2025
Сельта – Эспаньол – 0:1
Гол: Кике Гарсия, 86
Видео гола и обзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Эспаньол), асcист Эдуардо Экспозито Хаэн.
