ФОТО. Лидер Арсенала женится. Он сделал очень красивое предложение

Букайо Сака официально обручен со своей возлюбленной Толами Бенсон.

Вингер «Арсенала» устроил романтическое предложение в роскошном лондонском отеле и преподнес девушке роскошное кольцо.

Пара вместе с 2020 года, но долго скрывала отношения, избегая публичности на фоне стремительного взлета футболиста. Их роман стал известен широкой аудитории лишь на ЧМ-2022, где Толами поддерживала Букайо с трибун. С тех пор она регулярно появляется на матчах сборной Англии и «Арсенала».

Помолвка совпала с очередным сильным сезоном Сака. Несмотря на травмы, он остается ключевым игроком Микеля Артеты и одним из лидеров клуба. За 16 матчей нынешнего сезона он забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Теперь Букайо делает важные шаги не только на поле, но и в личной жизни.