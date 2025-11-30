Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Лидер Арсенала женится. Он сделал очень красивое предложение
30 ноября 2025, 02:11
ФОТО. Лидер Арсенала женится. Он сделал очень красивое предложение

Букайо Сака принимает поздравления...

ФОТО. Лидер Арсенала женится. Он сделал очень красивое предложение
Instagram. Букайо Сака и Толами Бенсон

Букайо Сака официально обручен со своей возлюбленной Толами Бенсон.

Вингер «Арсенала» устроил романтическое предложение в роскошном лондонском отеле и преподнес девушке роскошное кольцо.

Пара вместе с 2020 года, но долго скрывала отношения, избегая публичности на фоне стремительного взлета футболиста. Их роман стал известен широкой аудитории лишь на ЧМ-2022, где Толами поддерживала Букайо с трибун. С тех пор она регулярно появляется на матчах сборной Англии и «Арсенала».

Помолвка совпала с очередным сильным сезоном Сака. Несмотря на травмы, он остается ключевым игроком Микеля Артеты и одним из лидеров клуба. За 16 матчей нынешнего сезона он забил 6 голов и отдал 1 ассист.

Теперь Букайо делает важные шаги не только на поле, но и в личной жизни.

Максим Лапченко Источник: Goal.com
