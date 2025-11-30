ФОТО. Дилетта Леотта приеахала поддержать Лориса Кариуса

Итальянская телезвезда Дилетта Леотта появилась на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене, чтобы лично поддержать своего мужа – голкипера Лориса Кариуса, который проводит один из лучших сезонов в своей карьере.

«Шальке» переживает настоящее возрождение. Команда уверенно лидирует во Второй Бундеслиге, а Кариуса болельщики уже называют одним из ключевых факторов успеха. Его сэйвы стали визитной карточкой сезона, а спокойствие в воротах – фундаментом нового проекта клуба.

На фотографиях, которые Леотта опубликовала в Instagram, пара отмечает победу вместе с ребенком прямо на поле, среди десятков тысяч фанатов. Дилетта написала, что «его победа – не только на поле, но и в сердце», отметив характер мужа.

Кариус, переживший тяжелый период после финала Лиги чемпионов-2018, сегодня снова на вершине. И теперь, кажется, у него есть не только форма, но и поддержка, которую невозможно переоценить.

«Шальке» мечтает вернуться в элиту немецкого футбола, и если команда продолжит в таком же темпе, Леотта еще не раз отпразднует успех своего мужа прямо на газоне «Фельтинс-Арены».