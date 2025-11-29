Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Жироны: «Этот украинец точно не сыграет с Реалом»
Испания
29 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 30 ноября 2025, 00:00
Владислав Крапивцов не поможет своей команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о потерях в своей команде перед матчем 14-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом».

«Хуан Карлос, Ван де Бек, Давид Лопес, Крапивцов, Блинд, Лемар и Порту точно не выйдут. Блинд и Лемар выглядят намного лучше, но сегодня они не тренировались с основной группой и не будут включены в заявку, потому что это немного преждевременно.

Что касается Стуани, то у него были проблемы с икроножной мышцей, и ему нужно пройти обследование. Посмотрим. Это вызывает беспокойство. Франчес восстановился после травмы и полностью здоров», - цитирует Мичела AS.

Сообщалось, что украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов получил тяжелую травму.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
