Тренер Жироны: «Этот украинец точно не сыграет с Реалом»

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал о потерях в своей команде перед матчем 14-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом».

«Хуан Карлос, Ван де Бек, Давид Лопес, Крапивцов, Блинд, Лемар и Порту точно не выйдут. Блинд и Лемар выглядят намного лучше, но сегодня они не тренировались с основной группой и не будут включены в заявку, потому что это немного преждевременно.

Что касается Стуани, то у него были проблемы с икроножной мышцей, и ему нужно пройти обследование. Посмотрим. Это вызывает беспокойство. Франчес восстановился после травмы и полностью здоров», - цитирует Мичела AS.

Сообщалось, что украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов получил тяжелую травму.