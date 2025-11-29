Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Открыть вторую сотню побед. Милан Аллегри встретится с Лацио

Только 7 тренеров в истории россонери одерживали 100 побед с клубом

Открыть вторую сотню побед. Милан Аллегри встретится с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри в матче против Лацио в 13-м туре итальянской Серии А может открыть вторую сотню побед во главе Милана.

Аллегри является седьмым тренером россонери, который одержал 100 побед во главе Милана во всех турнирах.

Для того, чтобы догнать Арриго Сакки (6 место), Аллегри нужно одержать еще 15 побед.

Рекордсмен Милана – легендарный Карло Анчелотти, в активе которого 239 победных матчей.

Тренеры Милана с наибольшим количеством побед во главе клуба во всех турнирах

  • 239 – Карло Анчелотти (Италия)
  • 175 – Нерео Рокко (Италия)
  • 162 – Фабио Капелло (Италия)
  • 132 – Стефано Пиоли (Италия)
  • 130 – Нильс Лидхольм (Швеция)
  • 115 – Арриго Сакки (Италия)
  • 100 – Массимилиано Аллегри (Италия)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
