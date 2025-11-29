Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Нам было психологически тяжело»

Вратарь киевской «Оболони» Назарий Федоровский прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (0:0) в матче 14-го тура УПЛ.

– Назарий, сегодня ты отыграл «на ноль», а команда сыграла вничью. Какие эмоции?

– Эмоции смешанные. Хотели победить, но некоторые моменты не удались. Во втором тайме физически немного не хватило, а психологически после тяжелого матча против «Шахтера» было сложно. Ничья все же важна для команды и поможет в будущих матчах.

– Это первый «сухой» матч в сезоне для тебя. Долго ждал этого?

– Конечно, каждый голкипер хочет такого результата. Главное – дисциплина и работа на тренировках. Сегодня команда показала, что это возможно.

– Было много дальних ударов от соперника. Какой самый опасный запомнился?

– Самый сложный был в первом тайме от Цурикова. Мяч летел не по прямой, а по сложной траектории, пришлось отбивать коленом. Другие удары тоже были опасны, но ожидаемы.

– Можно ли сказать, что эта ничья – позитив для «Оболони»?

– Однозначно. После прошлого поражения нужно было перезарядиться. Этот матч дает заряд на следующие игры и возможность проходить их позитивно.