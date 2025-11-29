Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Нам было психологически тяжело»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 15:19 |
13
0

Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Нам было психологически тяжело»

Вратарь «Оболони» прокомментировал ничью против «Колоса»

29 ноября 2025, 15:19 |
13
0
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Нам было психологически тяжело»
ФК Оболонь Киев. Назарий Федоривский

Вратарь киевской «Оболони» Назарий Федоровский прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (0:0) в матче 14-го тура УПЛ.

– Назарий, сегодня ты отыграл «на ноль», а команда сыграла вничью. Какие эмоции?

– Эмоции смешанные. Хотели победить, но некоторые моменты не удались. Во втором тайме физически немного не хватило, а психологически после тяжелого матча против «Шахтера» было сложно. Ничья все же важна для команды и поможет в будущих матчах.

– Это первый «сухой» матч в сезоне для тебя. Долго ждал этого?

– Конечно, каждый голкипер хочет такого результата. Главное – дисциплина и работа на тренировках. Сегодня команда показала, что это возможно.

– Было много дальних ударов от соперника. Какой самый опасный запомнился?

– Самый сложный был в первом тайме от Цурикова. Мяч летел не по прямой, а по сложной траектории, пришлось отбивать коленом. Другие удары тоже были опасны, но ожидаемы.

– Можно ли сказать, что эта ничья – позитив для «Оболони»?

– Однозначно. После прошлого поражения нужно было перезарядиться. Этот матч дает заряд на следующие игры и возможность проходить их позитивно.

По теме:
Чернигов – Прикарпатье – 1:0. Шедевр Мироненко. Видео гола и обзор матча
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Динамо нашло нового тренера первой команды. Он работал в сборной
Назарий Федоривский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка Оболонь - Колос
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер предупредил игроков ЛНЗ: «Кудровка способна на сенсацию»
Футбол | 29 ноября 2025, 11:52 0
Известный тренер предупредил игроков ЛНЗ: «Кудровка способна на сенсацию»
Известный тренер предупредил игроков ЛНЗ: «Кудровка способна на сенсацию»

Сергей Ковалец ожидает интересного матча

Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Футбол | 29 ноября 2025, 09:47 12
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины

Паулу намекнул, что был бы готов возглавить «сине-желтых», когда «устанет» Сергей Ребров

Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Футбол | 28.11.2025, 12:33
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Футбол | 28.11.2025, 17:17
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Футбол | 28.11.2025, 13:33
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 28
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 13
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 10
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем