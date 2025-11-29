Защитник Оболони: «Не хотелось попасть в психологическую яму»

Программа 14 тура УПЛ открывалась завершившимся вничью поединком «Оболонь» – «Колос» – 0:0.

Один из лидеров киевлян Владислав Приймак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашнем противостоянии.

«Я был несколько удивлен послематчевыми комментариями представителей «Колоса», утверждавших, что кузнецы доминировали. Может быть, это были эмоции, но гости чаще контролировали мяч разве что на своей половине поля.

Конечно, после разгромного поражения в предыдущем туре от «Шахтера» нам было важно не попасть в психологическую «яму». Этого нам удалось избежать. По крайней мере, у своих владений мы действовали четко, усложнив кузнецам наступательные операции.

Однако беспокоит то, что «Оболонь» снова почти ничего не создала у чужих ворот. Где-то ощущалось отсутствие из-за дисквалификации нашего основного нападающего Сергея Суханова, с его мощным ударом, но в завершающей стадии атак нужно добавлять. Потому что на одних ничьих далеко не уедешь», – сказал футболист.

Сейчас футболисты «Оболони» занимают 11 место в чемпионате, набрав 17 очков.