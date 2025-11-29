Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защитник Оболони: «Не хотелось попасть в психологическую яму»
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 12:18 | Обновлено 29 ноября 2025, 13:06
Защитник Оболони: «Не хотелось попасть в психологическую яму»

У «пивоваров» проблемы с атакой

ФК Оболонь Киев. Владислав Приймак

Программа 14 тура УПЛ открывалась завершившимся вничью поединком «Оболонь» – «Колос» – 0:0.

Один из лидеров киевлян Владислав Приймак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашнем противостоянии.

«Я был несколько удивлен послематчевыми комментариями представителей «Колоса», утверждавших, что кузнецы доминировали. Может быть, это были эмоции, но гости чаще контролировали мяч разве что на своей половине поля.

Конечно, после разгромного поражения в предыдущем туре от «Шахтера» нам было важно не попасть в психологическую «яму». Этого нам удалось избежать. По крайней мере, у своих владений мы действовали четко, усложнив кузнецам наступательные операции.

Однако беспокоит то, что «Оболонь» снова почти ничего не создала у чужих ворот. Где-то ощущалось отсутствие из-за дисквалификации нашего основного нападающего Сергея Суханова, с его мощным ударом, но в завершающей стадии атак нужно добавлять. Потому что на одних ничьих далеко не уедешь», – сказал футболист.

Сейчас футболисты «Оболони» занимают 11 место в чемпионате, набрав 17 очков.

Владислав Приймак Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Оболонь - Колос инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
