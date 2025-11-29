Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
29 ноября 2025, 10:59
Капитан Ливерпуля обратился к фанатам: «Мы преодолеем это»

Вирджил ван Дейк обратился к фанатам клуба на фоне провальных результатов команды

Капитан Ливерпуля обратился к фанатам: «Мы преодолеем это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк обратился к фанатам клуба на фоне провальных результатов команды. Защитник заявил, что футболисты смогут поправить ситуацию.

«Мы проходим через один из сложнейших моментов нашего пути, но не позволим этому сломать нас. Мы преодолеем это. Я верю в команду всем сердцем. Нам ничто никогда не давалось просто так – мы боролись за все. И этот момент – не исключение.

Мы не сдадимся. Не сдадимся. Каждый вызов – это возможность. Мы должны расти вместе, поддерживать друг друга и показывать свою силу. Болельщики, продолжайте поддерживать нас. Мы все нужны друг другу как никогда! – заявил ван Дейк.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Ливерпуль занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.

Вирджил ван Дейк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ливерпуль
Комментарии 1
