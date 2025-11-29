Капитан Ливерпуля обратился к фанатам: «Мы преодолеем это»

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк обратился к фанатам клуба на фоне провальных результатов команды. Защитник заявил, что футболисты смогут поправить ситуацию.

«Мы проходим через один из сложнейших моментов нашего пути, но не позволим этому сломать нас. Мы преодолеем это. Я верю в команду всем сердцем. Нам ничто никогда не давалось просто так – мы боролись за все. И этот момент – не исключение.

Мы не сдадимся. Не сдадимся. Каждый вызов – это возможность. Мы должны расти вместе, поддерживать друг друга и показывать свою силу. Болельщики, продолжайте поддерживать нас. Мы все нужны друг другу как никогда! – заявил ван Дейк.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Ливерпуль занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.